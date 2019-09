Kommentar Alternative Wohnformen in St.Gallen: Die Stadt hat tatsächlich einen Trend verschlafen Das ist ungewöhnlich: Am Montag hat sich eine Gruppe Privater zu Wort gemeldet, die bei der Überbauung der Ruckhalde mitreden will. Diese IG Ruckhalde fordert, dass der Hang zwischen Oberstrasse und Riethüsli alternativen und gemeinschaftlichen Wohnformen vorbehalten bleibt. «Tagblatt»-Stadtredaktor Reto Voneschen kann diese Forderung sehr gut nachvollziehen. Reto Voneschen

St.Gallen ist definitiv kein Hotspot für alternative Wohnformen. Gemeinschaftliches Wohnen ist kaum über die Pionieransätze in der Remishueb oder im Projekt Solinsieme hinaus gekommen. Trumpf sind konventionelle Überbauungen mit grosszügigen Wohnflächen, vielen unterirdischen Parkplätzen sowie minimalen Frei-, Grün- und Gemeinschaftsflächen. Sie sprechen etwa jene Gutverdienenden an, die sich am liebsten in ihre direkt von der Tiefgarage aus erreichbaren vier Wände zurückziehen wollen.

Der Ruckhaldehang zwischen Ober­strasse und Riethüsli bietet viel Potenzial für jede Art des Wohnens. Egal, nach welchem Muster gebaut wird, hier wird zwischen Tschudiwies und Riethüsli ein neues Quartier entstehen. Die Tatsache, dass sich für die Überbauung des Hangs nicht nur Pensionskassen oder Immobilienunternehmen interessieren, ist daher keine Überraschung. Überraschend ist nur, wie lange es gedauert hat, bis das St.Gallen, das anders wohnen will, sich politisch organisiert hat und mit Forderungen für ein konkretes Gebiet an die Öffentlichkeit tritt.

Zu den Personen, die alternative Wohnmodell suchen, zählen heute nicht mehr nur Aussteiger. Solche Wohnungen sind ein Trend, der eine wachsende Gruppe anspricht. Dazu zählen junge Familien genauso wie gut verdienende Singles und Pärchen. Wohnraum für Individualisten bietet St.Gallen in vielerlei Formen. Angebote für gemeinschaftliches Wohnen fehlen derzeit. Es ist richtig, wenn jetzt solche Modelle zum Zug kommen. Die Ruckhalde eignet sich in diesem Sinn durchaus für eine überfällige Korrektur der städtischen Wohnpolitik.