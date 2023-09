Altenrhein Vampires bleiben am Boden: Das Fliegermuseum Altenrhein lässt die Kampfjets nun doch nicht abheben 2020 gesellte sich ein fast 70-jähriger Vampire-Kampfjet zu den zwei anderen seines Typs im Fliegermuseum. Dort sollten die Jets gewartet und den Gästen in der Luft präsentiert werden. Nun werden die Flieger aber verkauft.

Drei Vampire-Jets des Fliegermuseums Altenrhein heben nun doch nicht ab. Bild: Michel Canonica

Vor gut drei Jahren landete die Vampire, ein alter britischer Kampfjet, im Fliegermuseum Altenrhein (FMA). Dort gesellte sich der Doppelsitzer zu einer weiteren Vampire desselben Typs und einer einsitzigen Vampire. Beim Kauf des Fliegers war eigentlich geplant gewesen, ihn und die anderen Vampires des FMA wieder flugtüchtig zu machen.

Danach sollten sie als Teil der Vintage-Jet-Flotte den Besucherinnen und Besuchern in der Luft präsentiert werden. Dieses Unterfangen musste jetzt aber aufgegeben werden, wie die Plattform «Sky News» mitteilt.

Die Wartung stellte das Museum vor Probleme

Das Hauptproblem der Vampire-Jets sei vor allem ihr Alter gewesen. Früher konnte das Museum solche Jets dank qualifizierten Mechanikern in Altenrhein warten. «Es war aber leider nicht möglich, Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu schulen, sodass das erforderliche Know-how bei uns nicht mehr vorhanden ist», sagt Daniel Steinmüller, Mitbegründer des Museums. Weiter gebe es in Zentraleuropa keine Betriebe, welche die Kapazität oder das Wissen haben, um solche Jets zu warten.

Auch an den nötigen Ersatzteilen mangelte es, da die Jets schon seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt werden. Ausserdem sei die Zulassung solcher alten Flugzeuge mit einem immer grösseren Aufwand verbunden. Denn historische Jets würden die höchste Kategorie des Unterhaltsbetriebs benötigen, was mit hohen Kosten verbunden sei, sagt Steinmüller. Letztlich spielte auch die Diskussion über die Nachhaltigkeit, den CO 2 -Ausstoss und den Lärm der Jets eine Rolle bei der Entscheidung, sie doch nicht abheben zu lassen.

Nun sollen die beiden doppelsitzigen Vampires verkauft werden. Wie viel Geld dabei für das FMA herausspringe sei weniger relevant als dass man die Jets an «gute und erfahrene Besitzerinnen oder Besitzer» weitergeben wolle. Die einsitzige Vampire wird alleine zurückbleiben. Sie soll nun in der statischen Ausstellung präsentiert werden.