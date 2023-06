Altenrhein «Trotz grosser Bemühungen nicht gefunden»: 14-Jähriger im Bodensee weiterhin vermisst – Tag drei der Suche bleibt erfolglos Auch am Mittwoch geht die Suche nach dem 14-jährigen Jungen, der seit Sonntagabend auf dem Bodensee vor Altenrhein vermisst wird, weiter. Taucher, Drohnen und ein Sonarschiff unterstützen die St.Galler Kantonspolizei – bisher jedoch erfolglos. Am Donnerstag wird die Suche fortgesetzt.

Ein 14-Jähriger und sein Vater waren am Sonntag gemeinsam mit einem Segelschiff auf dem Bodensee unterwegs. Auch ein Kollege des Vaters, der das Schiff lenkte, war mit an Bord. Vor Altenrhein begab sich der Junge zum Baden in den See. Während der Junge im Wasser war, wurden er und das Segelschiff auseinandergetrieben. Der Vater und sein Kollege, die sich auf dem Schiff befanden, verloren den Kontakt zum 14-Jährigen. Gegen 18.30 Uhr setzten sie den Notruf ab.

Bedingungen im Bodensee erschweren die Suche

Seit Sonntagabend sucht die Kantonspolizei nun mit Hilfe von weiteren Einsatzkräften nach dem Jungen. Bisher jedoch ohne Erfolg, wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei am Mittwoch schreibt:

«Die Suche nach ihm dauert an und wird auch morgen fortgesetzt.»

Die Kantonspolizei St.Gallen steht laut Communiqué nach wie vor mit verschiedensten Spezialisten im Einsatz. «Leider konnte der Jugendliche trotz grosser Bemühungen, dem Einsatz eines Sonarboots der Kantonspolizei Zürich sowie der Hilfe der deutschen und österreichischen Kollegen noch nicht gefunden werden.»

Nebst der St.Galler Kantonspolizei halfen am Mittwoch, sowie auch bereits am Montag und Dienstag, deutsche und österreichische Einsatzkräfte bei der Suche mit – mit Booten und Helikoptern. Zudem standen sie mit Tauchern und weiteren Polizeiangehörigen bereit.

Am Donnerstag wird der Uferbereich abgesucht

Die Suche erwies sich bereits an den Tagen zuvor als Herausforderung, da sich sowohl die Tiefe des Sees als auch Beschaffenheit des Untergrunds ständig änderten: «Von fünf bis 70 Meter, teils mit Seegras bedeckt», schrieb Krüsi in einer Mitteilung. Als der Junge Baden ging, befand sich das Segelschiff gemäss dem Communiqué der St.Galler Kantonspolizei in der Nähe des Seezeichen 1 – von dort aus ist das Wasser bis zum Ufer nur wenige Meter tief. Nach dem Seezeichen fällt der See ab. Die Suche habe sich am Dienstag auf den Teil östlich des Seezeichens 1 konzentriert.

Da sich die Strömung im See von östlicher zu südlicher Fliessrichtung geändert hat, werden die Einsatzkräfte am Donnerstag den Ufer- und Schilfbereich mit Tauchern und Booten absuchen.

Als Unterstützung stand am Dienstag auch ein Sonarschiff im Einsatz. Bis am späten Dienstagnachmittag konnten die Einsatzkräfte mit dem Schiff rund dreiviertel Quadratkilometer des Sees absuchen. Am Donnerstag wird auf das Sonarschiff verzichtet.

Erfolglose Tauchgänge wegen schlechter Sicht

Bereits am Sonntag kam es nach dem Meldungseingang bei der Kantonalen Notrufzentrale zu einem Grosseinsatz: Rettungskräfte von Polizei und Seerettung sowie ein Helikopter der Rega waren vor Ort. Im Verlauf der Suchaktion lösten Drohnen der Kantonspolizei St.Gallen den Rega-Helikopter ab. Auch Polizeitaucher und die Psychologische Erste Hilfe wurden aufgeboten. Am Abend stellte die Kantonspolizei die Suche mit Einbruch der Dunkelheit ein. «Wir können noch nichts Definitives sagen, aber wir müssen leider auch realistisch bleiben», sagte Mediensprecher Florian Schneider am Sonntag. «Die Überlebenschancen sind gegen null.»

Am Montagmorgen setzte die Kantonspolizei die Suche mit Tauchern und Drohnen fort. Die Erkenntnisse der Spezialisten zeigten allerdings, dass der See eine starke Strömung aufweise – «daher sind weitere Tauchgänge nicht erfolgversprechend», wie die Kantonspolizei am Montag schrieb. Die Sicht im See betrage nur zwei bis drei Meter, sagte Krüsi am Montag auf Anfrage. «Es kann sein, dass die Taucher direkt neben dem 14-Jährigen vorbeischwimmen und ihn trotzdem übersehen.»

Die Kantonspolizei St.Gallen versucht den vermissten 14-Jährigen mit Hilfe von Drohnen zu finden. Bild: Kapo SG

Aus diesem Grund haben die Einsatzkräfte einen Unterwasserroboter von der Kantonspolizei Zürich organisiert. Er erlaube eine kamera- und sonargestützte Suche, so Krüsi am Montag, und werde ab Dienstagmorgen eingesetzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Junge tot ist

Die Chance, den 14-Jährigen lebend zu finden, bleibt aber auch mit Roboter praktisch bei null. Krüsi sagte am Montag: «Wir suchen nach einer toten Person.» Über 20 Spezialistinnen und Spezialisten sind beteiligt – und trotzdem ist der Ausgang ungewiss. Wegen der Strömung könne es passieren, dass jemand an Baumstämmen oder Steinen unter Wasser hängen bleibe, sagte Krüsi, und: «Im Bodensee hat es Dutzende Leichen.»

Ein wenig Hoffnung aber bleibt: Krüsi habe in den vergangenen Jahren mehrere vergleichbare Fälle erlebt, wo Vermisste doch noch gefunden worden sind. (kapo/vat/ste/sae)