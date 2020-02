Alte Velos, Stühle und Smartphones: Das fischen Polizeitaucher aus dem Hafenbecken von Rorschach

Mit Pressluft durch die grüne Hölle des Bodensees

Tauchgänge im Bodensee sind nicht jedermanns Sache. Die Sicht ist schlecht, das Wasser kalt. Allerdings nicht dieses Jahr. Durch die lange Hitzeperiode ist das Wasser wärmer, was auch Wasserpflanzen gedeihen lässt. Taucher kämpfen sich in der Region Rorschach in Ufernähe durch ein grünes Labyrinth.