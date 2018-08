Altar statt Führerstand: Der neue Horner Diakon war Lokomotivführer Beat Zellweger hält bald seinen ersten Gottesdienst in Horn. Zuerst verlief seine Karriere nicht in Richtung Kirche. Vivien Huber

Lokführer zu werden war für Beat Zellweger ein Kindheitstraum. Doch nach fünf Jahren im Führerstand zog es ihn in die Kirche. (Bild: Vivien Huber)

Beat Zellweger öffnet die Tür der katholischen Kirche, segnet sich mit Weihwasser und schreitet andächtig zum Altar. Der neue Diakon von Horn feiert am kommenden Sonntag, 19. August, seinen ersten Gottesdienst in der Gemeinde. «An Horn gefällt mir besonders das Ländliche, meinen breiten Aufgabenbereich, und dass die Gemeinde sehr ökumenisch ist», sagt Zellweger

Der im Aargau aufgewachsene 52-Jährige kam auf Umwegen zu seiner heutigen Tätigkeit. Nach der Matura konnte er sich seinen Kindheitstraum, Lokführer zu werden, aufgrund der strengen Zulassungsbedingungen nicht erfüllen. Der Gedanke, Theologie zu studieren beschäftigte ihn ebenfalls. «Da mir Naturwissenschaften aber besser lagen als Sprachen, verwarf ich diesen Gedanken», sagt Zellweger. Schliesslich habe er Chemie an der ETH Zürich studiert.

Da sein für die Menschen

Während des Studiums überkam Zellweger aber der Drang, Menschen in Not zu helfen. So besuchte er von der Kirche angebotene Abendkurse zur Ausbildung zum Diakon. Als die Zulassungsbedingungen für die Ausbildung zum Lokführer lockerer wurden, erfüllte sich Zellweger nach dem Chemiestudium seinen Kindheitstraum doch noch. Während seiner Arbeit führte er die Ausbildung zum Diakon fort. Nachdem er fünf Jahre lang als Lokführer arbeitete, widmete er sich ganz den kirchlichen Tätigkeiten.



Heute assistiere er unter anderem den Priester in der Messe, spende die Taufe, leite Gottesdienste und mache die Firmungsvorbereitung, sagt Zellweger. Er wolle in seiner Funktion als Diakon für die Menschen da sein, und sich mit ihnen über die Erlebnisse mit Gott austauschen. «Es ist mir natürlich auch wichtig, mit den Jugendlichen etwas auf die Beine zu stellen und ihre Ideen zu unterstützen», sagt Zellweger.



Sprünge von der Empore

Als er von 2007 bis 2016 in Giswil Diakon gewesen sei, führten die Jugendlichen im Rahmen eines Schulgottesdienstes ein selbst geschriebenes Theater auf. «Bei einer Szene hatten sie die Idee, von der Empore zu springen, also haben wir eine dicke Matte organisiert und es umgesetzt», sagt der Diakon. Er wolle junge Erwachsene auf der Suche nach sich selbst unterstützen. «Wenn sie erst einmal das Vertrauen gefasst haben, kommen sehr tiefgründige Fragen auf, die wir gemeinsam diskutieren», sagt Zellweger

Auch ältere Menschen und Migranten liegen dem Diakon am Herzen. An seiner letzten Station in Zürich, habe es einen wöchentlichen Gottesdienst für die Eritreer-Gemeinde gegeben. Bei den älteren Menschen sei eine gewisse Beständigkeit wichtig. «Sie singen gerne die Lieder, die sie schon seit ihrer Kindheit kennen.» Er versuche auf alle Menschen so einzugehen, wie sie es brauchen.



"Wissenschaft und Religion sind nicht vergleichbar"

«Es gibt verschiedene Arten, das Leben zu betrachten»

Auf die Frage, wie er Naturwissenschaft und Religion vereinbare, überlegt Beat Zellweger einen Moment. Schliesslich sagt er: «Als Naturwissenschaftler ist es grundlegend, sich auf wiederholbare, messbare Tatsachen zu beziehen.» Die Bibel hingegen versuche nicht, über Fakten zu informieren, sondern wolle den Kopf und die Seele ansprechen. «Ich glaube, dass die Wissenschaft und die Religion zwei verschiedene, nicht vergleichbare Arten sind, das Leben zu betrachten», sagt Zellweger. Auch der Diakon hat seine eigene Art, das Leben zu betrachten. «Ich plane nichts, sondern lasse die Dinge von selbst entstehen», sagt er. Für seine Zeit als Diakon in Horn habe er nichts Konkretes geplant, sondern sei offen für alles, was sich ergebe. «Das Meiste, was ich mache, hat sich aus Gesprächen mit den Mitmenschen ergeben und nicht aus einer Aufgabenliste», betont Zellweger.