Als beim Proben noch die Schule vollgequalmt wurde - Ausstellung zur Musikgesellschaft Häggenschwil Das Ortsmuseum in Lömmenschwil widmet eine zweitägige Sonderausstellung der Musikgesellschaft Häggenschwil. Die Gesellschaft hat Mäuse vertrieben, bis früh morgens gefeiert und Kriegszeiten überstanden.

Zu sehen sind auch Bilder von früheren Umzügen und eine neun Meter lange Stoffkulisse. (Bild: Jessy Nzuki)

Fotos von Musikfesten, Umzügen und Proben aus dem vergangenen Jahrhundert – das Ortsmuseum Lömmenschwil präsentiert eine Sonderausstellung zur Musikgesellschaft Häggenschwil. Museumsgründer Edwin Germann hat Instrumente, Uniformen und Postkarten zusammengetragen.

Im umfunktionierten Zivilschutzkeller stehen zwei Tische mit Instrumenten. «Auf diesem hier habe ich noch gespielt», sagt Alois Germann und deutet auf einen alten Militärbass. Sein Cousin war 56 Jahre lang Mitglied der Gesellschaft. Er wird an den Ausstellungstagen berichten, wie sich die Gesellschaft von 1944 bis 2000 entwickelt hat:

«Es gab damals einen Jungbläserkurs bei Maler Karl Vögel. In seiner Werkstatt haben wir geübt und 1945 wurde dann der Nachwuchs in die Musikgesellschaft aufgenommen»

Ein bemaltes Tuch erstreckt sich über die Rückwand des Raumes. Weil es keine Mehrzwecksäle gab, haben sie bei Festen auf einer Wiese eine Bühne errichtet, erklärt Edwin Germann. «Kirchenmaler Gottfried Rüdisser hat den neun Meter langen Stoff als Kulisse für Konzerte mit einer Landschaft bemalt. Auch die Ruine Ramschwag ist zu sehen», sagt Edwin Germann. Er hat das Tuch im Gebälk des alten Sprözähüsli gefunden.

Laute Proben beenden die Mäuseplage

Die Musikgesellschaft wurde 1905 gegründet. «Anfangs haben sie im Restaurant Krone von Mitgründer Heinrich Schweizer geprobt», sagt Edwin Germann. «Der war froh darüber, denn mit der lauten Musik hatte er keine Mäuse mehr.» Bei den Proben sei viel Alkohol geflossen. Einige Mitglieder seien als Trunkenbolde bekannt gewesen. Mit neuen Proberäumen im Schulhaus hat sich das Ganze in eine andere Richtung entwickelt. «Die Jungen mussten für die Probe einrichten. An jeden Notenständer hängten wir eine Büchse», erzählt Alois Germann. Die Büchse hat als Aschenbecher gedient. «Während der Probe hat jeder geraucht. Zigaretten, Stumpen, Pfeifen – alles war dabei. Man mag sich also vorstellen, wie die Luft im Raum war.» Edwin Germann ergänzt lachend: «Und am nächsten Tag mussten die Schüler dort rein.»

Während des Kriegs musste auch der Dirigent mitspielen

Auf zwei Ausstellungstischen werden alte Postkarten und Bilder ausgestellt. Einige zeigen Frauen in weissen Kleidern: die Ehrendamen. «Bei Festen haben sie für Unterhaltung gesorgt und an Umzügen war der Dirigent mit zwei Damen an der Spitze unterwegs», sagt Alois Germann. Ein Foto aus dem Jahr 1940 zeigt eine Fronleichnamsprozession mit lediglich zwölf Musikern. «Es war Kriegszeit. Viele Männer waren im Dienst. Die Gesellschaft hatte zeitweise so wenig Mitglieder, dass auch der Dirigent mitspielen musste», sagt Edwin Germann. Die beiden Männer wissen noch viele Geschichten zu erzählen, von Feiern bis ins Morgengrauen, nicht ganz nüchternen Ständchen-Touren und Vereinsausflügen mit Rosswagen. (jen)

Hinweis Sonderausstellung: Sa, 13-16 Uhr und So, 10-16 Uhr, Ortsmuseum, Alte Konstanzerstrasse 7.