Abtwil Hotel Säntispark verkauft ausgediente Möbelstücke: Die Designersessel von Eames sind am schnellsten weg Das Hotel Säntispark hat entrümpelt und bietet in der Tiefgarage ausrangierte Sofas, Tische und Stühle an.

Die Spiegel mit Silberrahmen gehören zu den begehrten Stücken. Bild: Belinda Schmid

Das Hotel Säntispark in Abtwil hat sein Restaurant neu möbliert und einige Zimmer umgebaut. Nun verkauft es Inventar in gutem Zustand, das nicht länger gebraucht wird. Um 9 Uhr hat am Mittwoch der Ausverkauf in der Tiefgarage des Hotels begonnen. Ein Unternehmer und Ex-Mister-Schweiz-Kandidat schnappt sich sechs Sessel und zwei kleine runde Sofatische aus Eiche. Es sind nicht irgendwelche Möbel, sondern Designerstücke von Charles und Ray Eames, produziert von Vitra. Sie standen seit 2014 im Keller des Hotels. Möbel, die neu gegen 800 Franken pro Stück kosten, werden nun für 70 Franken fast verschenkt.

Als andere Interessentinnen die luxuriösen Eames-Möbel anschauen, schiebt der Käufer die sechs Sessel zusammen und breitet seine Arme darüber aus: «Das sind meine», sagt der Schnäppchenjäger, der als Erster da war.

Die Schalensessel und Salontische von Eames (rechts) waren rasch weg. Bild: Belinda Schmid

Nach und nach treffen weitere Neugierige ein. Sie schlendern zwischen silbern bemalten Tischen mit Beinen, so rund und ausladend wie dicke Frauenschenkel. «Das waren unsere Bürotische», sagt Thomas Möderndorfer, Leiter Verkauf und Marketing. Doch die Zeiten, in denen man Zimmer für Homeoffice-Nomaden anbot, sind vorbei. Stattdessen gibt's Themenzimmer wie ein Schokoladenzimmer und ein Säntispark-Zimmer mit Wald-Tapete. Am beliebtesten sei das M-Budget-Zimmer in grün-orange für 99.90 Franken für zwei Personen, inklusive Bädereintritt. «Es ist laufend ausgebucht.»

Thomas Möderndorfer, Leiter Verkauf und Marketing im Hotel Säntispark. Bild: Belinda Schmid

Die Sessel sind nix für Grosse

Zurück in die Tiefgarage. Ein fast zwei Meter grosser Gossauer hält mit seiner Tochter nach einem Sessel fürs Fernsehzimmer Ausschau. Der Mann setzt sich zur Probe auf einen schwarzen Ledersessel, schüttelt dann aber enttäuscht den Kopf. «Der ist nix für Grosse.»

Die Spiegel mit Silberrahmen sind begehrt und schnell ausverkauft. Auch Betten sind zu haben, rund 60 zehnjährige Holzstühle, die mit neuen Lederpolstern bezogen wurden, sowie acht blaue und rote Sofas, die sich zu Kajütenbetten umbauen lassen. Laut Hotel-Direktor Roland Rhyner wurden alle angebotenen Möbel für den Hotelbetrieb konzipiert. Sind seien somit besonders stabil und langlebig. Am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr werden die letzten übrigen Stücke verkauft.

Mira Peter vom Hotel Säntispark verkauft in der Tiefgarage Möbel, die nicht mehr gebraucht werden. Bild: Belinda Schmid

Edelweisshemd und Apérogabel suchen neues Zuhause

Eine Mitarbeiterin will den Besucherinnen 150 Tischsets, Apérogabeln sowie karierte Blusen und Edelweisshemden schmackhaft machen. «Die sind nigelnagelneu», sagt Mira Peter, Leiterin Hauswirtschaft. «Sie waren Teil unserer Personaluniform.»

Auch Tischwäsche und Hemden sind günstig zu haben. Bild: Belinda Schmid

Einige Stammgäste des Hotels sind da, wie ein Mitarbeiter der international tätigen Uzwiler Firma Bühler, der auf der Durchreise oft hier übernachtet. Oder eine Goldacherin, die sich mit ihrer Familie ab und zu ein Wellness-Wochenende im Abtwiler Hotel gönnt. «Es ist so nah, und doch hat man das Gefühl, man sei weit weg in den Ferien», sagt die 50-Jährige. «Die Hotelmöbel sind so schön», schwärmt sie. Darum wolle sie die Gelegenheit nutzen, ein Erinnerungsstück zu ergattern. Die Eames-Sessel hätten ihr gefallen, sind aber schon verkauft. «Schade», sagt die Frau, während der Unternehmer und ehemalige Clubbetreiber der Villa Wahnsinn die Stühle in seinen SUV einlädt und davon braust. Lektion des Tages: Der frühe Vogel fängt den Wurm.