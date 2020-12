Abtwil Elefantenwürfe im Dojo: Kindergartenkinder machen Judo Jeden Montagnachmittag dürfen die zweiten Kindergärtler vom Abtwiler Kindergarten Grund zum Judotraining. Das Konzept ist bei den Kindern seit zwei Jahren ein voller Erfolg.

In Zweiergruppen üben die Kinder die verschiedenen Würfe. Bild: Siri Würzer (7. Dezember 2020)

Die Kindergärtler kommen mit dem Clubbus beim Judo Club Nippon an. Mit sichtlicher Freude ziehen sie ihre Schuhe aus und verteilen sich in die Garderoben. Manche rennen noch kurz zur Trainergarderobe, um sich den Gürtel ihres Judogwändlis, dem Judogi, von Trainerin Manuela Peter-Stuppan oder ihrer Kindergärtnerin Valeska Gehrig zuknöpfen zu lassen.

Dann geht es auch schon ab auf die Matte, oder wie es beim Judo heisst: Auf die Tatami. Die Kinder rennen barfuss in den Trainingsraum, dessen Fussboden eine einzige grosse Mattenfläche ist. Die Vorfreude und Begeisterung stehen ihnen ins Gesicht geschrieben, während sie umherschwirren und darauf warten, dass die Stunde beginnt.

Wöchentlich eine Stunde Judotraining

Nach einem «Tännlifangis» und weiteren Einwärmübungen kann es auch schon losgehen. Immer in Zweiergruppen üben sich die Kinder in der Ausführung verschiedener Würfe. Einer davon ist der «Elefantenwurf». Weil die Haltung der Arme an einem Elefantenkopf erinnert. Beendet wird die Stunde mit einem «Sumo-Ringen-Spiel».

Das Sumo-Ringen-Spiel gefällt den Kindern am besten. Bild: Siri Würzer (7. Dezember 2020)

Schon das dritte Jahr in Folge besucht die Klasse von Valeska Gehrig in den Wochen zwischen den Herbst- und den Weihnachtsferien den Judo Club Nippon in St.Gallen. Jeden Montagnachmittag dürfen die Kinder sich im Dojo, der Trainigshalle, austoben. Eine knappe Stunde dauert das Training. Während dieser Zeit haben die Kinder die Gelegenheit, spielerisch Erfahrungen mit der japanischen Kampfsportart zu sammeln.

Die Kinder lernen ihren Körper besser kennen

Valeska Gehrig sagt:

Valeska Gehrig, Kindergärtnerin Bild: Siri Würzer (7. Dezember 2020)

«Die Kinder haben insgesamt relativ wenig Turnlektionen. Ich wollte, dass sie zusätzlich zum Sportunterricht noch etwas tun können. Im Judo lernen sie noch dazu ihren eigenen Körper besser kennen.»

So ist Valeska Gehrig vor drei Jahren auf die Idee gekommen, ihre Kindergärtler ins Judo zu schicken. Manuela Peter-Stuppan und sie seien schon länger miteinander befreundet gewesen. Gemeinsam konnten sie die wöchentlichen Trainings in die Wege leiten.

Auch bei den Kindern kommt die Sportart gut an. Auf die Frage, was ihnen am besten an den Judotrainings gefällt, lautet die Antwort unisono: «Das Kämpfen.»

Die Trainings sind ein guter Einstieg ins Judo

Vom Besuch der Kindergärtler profitiert laut Manuela Peter-Stuppan auch der Judo Club. Sie sagt:

Manuela Peter-Stuppan, Judotrainerin Bild: Siri Würzer (7. Dezember 2020)

«Seit wir vor zwei Jahren damit begonnen haben, gab es immer sicher eines bis zwei Kinder, die daraufhin bei uns im Judo Club angefangen haben.»

Es sei ein ideales Vorbereitungstraining, da die meisten Kinder ab der 1. Klasse mit dem Judo beginnen, sagt sie. So haben sie den Einstieg bereits gemacht und können danach gleich weitermachen.

Nur mit ihrer jeweiligen zweiten Kindergartenklasse geht Valeska Gehrig ins Judotraining. Die Kinder in der ersten Klasse müssen noch ein Jahr warten. «Die Kleineren haben natürlich schon viel von den Grossen gehört und freuen sich immer riesig, bis sie dann an die Reihe kommen», sagt Gehrig.