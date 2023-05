Abtwil Auch in diesem Jahr fliegen keine Baumstämme: Appowila Highland Games bereits zum dritten Mal verschoben Die Appowila Highland Games fanden letztmals 2019 statt, 2021 hätte die nächste Ausgabe folgen sollen. Aufgrund der Coronapandemie wurde der Anlass erst auf 2022, dann auf 2023 verschoben. Doch aus daraus wird nun nichts. Grund dafür ist unter anderem eine geplante Umstrukturierung der Games.

2019 fanden die Appowila Highland Games zum sechsten und bisher letzten Mal statt. Bild: Hanspeter Schiess

Schrille Dudelsackklänge, karierte Kilts, fliegende Baumstämme, Whiskey in Trinkhörnern und ein Mittelaltermarkt mit keltischem Schmuck, alter Handwerkskunst und Haggis: Das sind die Appowila Highland Games in Abtwil. Der Anlass lockt jeweils Tausende Schottland-Fans an und fand letztmals im August 2019 statt. Gemäss dem üblichen Zweijahresrhythmus hätten die nächsten Games 2021 stattfinden sollen. Daraus wurde aber nichts.

Aufgrund der Coronapandemie verschob der organisierende Verein Appowila den Anlass bereits im Juni 2020 auf Herbst 2022. Der Vereinsvorstand war zum Schluss gekommen, dass ein Anlass im Jahr 2021 ein zu grosses finanzielles Risiko mit sich bringen würde. Doch auch 2022 verwandelte sich Abtwil nicht in ein Paradies für Schottland-Liebhaberinnen und -Liebhaber: Der Verein entschied sich Anfang 2021, das Spektakel erneut zu verschieben, auf Herbst 2023.

Die Planungsunsicherheit sei nach wie vor gross, unter anderem aufgrund der erschwerten Sponsorensuche, sagte Marcel Buob damals gegenüber dieser Zeitung. Buob präsidiert den Verein Appowila seit Ende 2020. Er übernahm von Thomas Aldrian, der das Amt nach bereits einem Jahr aus Zeitgründen wieder abgab. Vor ihm präsidierte zehn Jahre lang Martin Tschirrer den Verein.

Vereinspräsident Marcel Buob. Bild: PD

«Wir wollen 2022 keinen halbbatzigen Event durchführen, sondern lieber auf Nummer sicher gehen und 2023 dann ein schönes Programm anbieten», gab Marcel Buob damals weiter an.

In diesem Jahr sollten die Appowila Highland Games also nach einer vierjährigen Pause wieder zurückkehren. Sollten. Denn auch in diesem Herbst bleibt die Wiese zwischen dem Oberstufenzentrum Mühlizelg und dem Feuerwehrdepot leer.

Wann die nächsten Games stattfinden, ist noch unklar

Wer die Website der Appowila Highland Games besucht, wird gleich auf der Startseite auf eine Mitteilung aufmerksam gemacht. Der Vorbereitungsprozess für die Games habe gezeigt, dass es auch noch im Herbst 2023 zu früh für diese sei. «Die Gründe liegen in einer grösseren Umstrukturierung der Games, welche von den Mitgliedern (...) eingeleitet wurde und in mehreren Workshops (...) vertieft werden», heisst es weiter.

Besuche unterschiedlicher Highland Games in Schottland hätten viele neue Ideen und Möglichkeiten aufgezeigt, schreiben die Appowilaner in ihrer Mitteilung. Aus diesen Gründen habe der Vorstand im Auftrag der Mitglieder beschlossen, die Games auf ein späteres Datum zu verschieben. Man werde zeitnah den nächsten Termin bekannt geben.

Vereinspräsident Marcel Buob teilt auf Anfrage mit, dass er derzeit keine weiteren Informationen geben könne.

Auch 2023 marschieren die Dudelsackspieler nicht mitten durch Abtwil und aufs Festgelände. Bild: Hanspeter Schiess

Anlass soll kleiner werden

Man wolle vor allem die neue Ausrichtung und Verkleinerung herausstreichen, die es den Vereinsmitgliedern ermöglichen solle, die Appowila Highland Games wieder mehr geniessen zu können, heisst es weiter in der Mitteilung. «Auch möchten wir den kleineren und mittleren Unternehmen, die uns die letzten Jahre treu zur Seite gestanden sind, die Chance geben, mit längerem Vorlauf das Sponsoring für die Appowila Highland Games besser zu planen.»

Um all diesen Punkte gerecht zu werden, sei man überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Man freue sich auf die Vorbereitungszeit für die nächsten Appowila Highland Games. «Die Vorfreude wird uns nun noch einige Zeit länger erhalten bleiben», schreibt der Verein. Und schliesst mit einem schottischen Spruch: «Bidh a h-uile dad gu math» – was so viel heisse wie «Alles wird gut».