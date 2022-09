Abstimmungssonntag Zahlreiche neue Gesichter: So haben die Regionen St.Gallen und Rorschach gewählt und abgestimmt Mehrere Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach haben am Sonntag neue Gesichter in den Gemeinderat gewählt. Rorschacherberg und Berg haben zudem einen neuen Gemeindehäuptling. Und die Gemeinde Häggenschwil kann trotz Widerstand ein Haus an die Raiffeisenbank verkaufen. Die Übersicht.

Am 25. September standen in den Regionen St.Gallen und Rorschach zahlreiche kommunale Wahlen an. Christian Beutler / KEYSTONE

Am Sonntag wurden nicht nur Entscheide auf nationaler, sondern auch auf kommunaler Ebene gefällt. In gleich mehreren Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach wurden unter anderem neue Köpfe für den Rest der Amtsdauer 2021–2024 gewählt. Aber auch über einige Sachabstimmungen wurde entschieden. Die Übersicht.

Es war schon länger klar, wer Gemeindepräsident Sandro Parissenti (Mitte) Anfang 2023 nach sechs Jahren ablösen wird. Schliesslich kandidierte für seine Nachfolge einzig Peter Imthurn (parteilos). Seit diesem Sonntag ist es nun offiziell: Der 60-Jährige wird ab dem nächsten Jahr die Geschicke der 900-Einwohner-Gemeinde lenken. 218 Bergerinnen und Berger gaben Imthurn seine Stimme, 87 Stimmen gingen an Vereinzelte. Das absolute Mehr lag bei 153 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 57,4 Prozent.

Imthurn ist mit den Abläufen der Gemeinde bereits vertraut: Der selbstständige IT-Unternehmer sass bereits zwischen 2002 und 2015 im Gemeinderat Berg.

Peter Imthurn wird ab 2023 als neuer Gemeindepräsident die Geschicke der Gemeinde Berg lenken. Belinda Schmid (11. Juli 2022)

Die Berger Stimmbevölkerung wählte am 25. September zudem ein neues GPK-Mitglied. Weil René Etienne (parteilos) Ende September nach knapp zwei Jahren aufhört, war auch dort eine Ersatzwahl nötig. Für den frei werdenden Sitz kandidierten der Berufsschullehrer Arno Bopp (parteilos) sowie der Treuhänder und Landwirt Patrik Würth (parteilos).

Das Rennen machte Patrik Würth, der mit 179 Stimmen 16 Stimmen mehr als sein Konkurrent Arno Bopp erhielt, und das absolute Mehr von 172 erreichte. Die Stimmbeteiligung betrug 57,7 Prozent.

Simone Kästli ergänzt den Goldacher Gemeinderat. PD

In Goldach wurde Simone Kästli (FDP) in den Gemeinderat gewählt. Die 48-Jährige erzielte 1651 Stimmen und erreichte somit das absolute Mehr von 878 Stimmen. Daneben sind 103 vereinzelte Stimmen eingegangen. Die Stimmbeteiligung betrug 35,27 Prozent. Kästli kandidierte ohne Konkurrenz für die Nachfolge von Gemeinderätin Kathrin Metzler (FDP).

In Häggenschwil haben die Stimmberechtigten dem Verkauf der Liegenschaft an der Dorfstrasse 12/14 zugestimmt. Die Gemeinde will das alte Doppeleinfamilienhaus, in dem heute Asylsuchende wohnen, der benachbarten Raiffeisenbank für 574’500 Franken verkaufen. Diese will es abreissen und das 766 Quadratmeter grosse Grundstück mit Wohnungen überbauen.

Manche Dorfbewohnerinnen und -bewohner waren damit nicht einverstanden. Mit 104 Unterschriften wurde das fakultative Referendum ergriffen. Unter anderem, weil die Bank ihren Schalterbetrieb Anfang Jahr eingestellt hat. Zudem erachten einige den Verkaufspreis als zu billig.

Am Sonntag sagten nun schliesslich 332 Häggenschwilerinnen und Häggenschwiler Ja zum Verkauf, 283 legten ein Nein in die Urne. Die Stimmbeteiligung lag bei 65,7 Prozent.

Nach dem Ja am Sonntag kann die Raiffeisenbank das Haus an der Dorfstrasse abreissen und das Grundstück überbauen. Donato Caspari

Weiter wurde in Häggenschwil ein neues GPK-Mitglied gewählt. Yvonne Züger (parteilos) tritt nach sechs Jahren aus dem Gremium zurück. Für ihre Nachfolge kandidierten gleich zwei Männer und eine Frau: Karin Lenherr (SVP), Werner Peterer (Mitte) und Marco Scarpella-Manetsch (parteilos).

Das Rennen machte nun Marco Scarpella-Manetsch. 338 Stimmberechtigte kreuzten seinen Namen auf dem Wahlzettel an. Karin Lenherr landete mit 133 Stimmen auf dem zweiten Platz, Werner Peterer mit 97 auf dem dritten. Das absolute Mehr betrug 285 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 61,3 Prozent.

In Muolen kandidierten Innendienstleiter und Schulratsvizepräsident Franco Candio (parteilos) sowie die Lehrerin und Schulleiterin Martina Würth (SVP) für das Schulratspräsidium und damit für einen Sitz im Gemeinderat. Martina Würth schaffte es, ihren Konkurrenten gleich im ersten Wahlgang hinter sich zu lassen: Die 41-Jährige wurde mit 309 Stimmen gewählt. Candio konnte 218 Stimmen auf sich vereinen. Die Stimmbeteiligung lag bei 61,9 Prozent. Das absolute Mehr betrug 266 Stimmen.

Die Ersatzwahl war nötig, weil die aktuelle Schulratspräsidentin Jasmin Oosthuysen (SVP) Ende September nach knapp zwei Jahren zurücktritt.

Martina Würth ist Muolens neue Schulratspräsidentin. Melissa Müller

Weil auch Bruno Kriech (Mitte) nach 14 Jahren aus dem Muoler Gemeinderat zurücktritt, war eine weitere Ersatzwahl nötig. Für seinen Sitz kandidierte Marcel Meier (Mitte), der Mitglied der Geschäftsleitung im Stahl- und Metallhandelsunternehmen Stürm SFS AG in Goldach ist. Der 49-Jährige wurde bei einer Stimmbeteiligung von 54,7 Prozent mit 387 Stimmen gewählt. Das absolute Mehr lag bei 219 Stimmen.

Für Marcel Meier ist es sein erstes politisches Amt. Perrine Woodtli

Auch in Mörschwil wurde am Sonntag gewählt, und zwar eine neue Gemeinderätin. Isabelle Iten-Zahner (Mitte) durfte sich über 1164 Stimmen freuen. Das absolute Mehr lag bei 602 Stimmen. Die 39-jährige Lehrerin kandidierte als Einzige für den Sitz. Dieser wird frei, weil Doris Schultz (Mitte) nach 14 Jahren zurücktritt. Die Stimmbeteiligung betrug 50,1 Prozent.

Isabelle Iten-Zahner ist in Mörschwil aufgewachsen. Perrine Woodtli

Mit Andreas Bühler (Mitte) wurde in Mörschwil auch ein neues GPK-Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2021–2024 gewählt. Er erzielte 1188 Stimmen und erreichte das absolute Mehr von 605 Stimmen damit problemlos. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,5 Prozent. Bühler löst Rolf Brunner (parteilos) ab, der nach zwei Jahren aus der GPK zurücktritt.

Die Rorschacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigten am Sonntag 2,35 Millionen Franken (davon 1,05 Millionen Franken für die Überführung des Grundstücks vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen) für den Umbau und die Umnutzung der Liegenschaft Promenadenstrasse 81c deutlich. 1218 Stimmberechtigte sagten Ja, 296 legten ein Nein in die Urne. Die Stimmbeteiligung betrug 37,4 Prozent.

Derzeit steht das Wohnhaus an der Promenadenstrasse leer. Im Herbst 2023 soll dort wieder Leben einkehren. Im Gebäude hinter dem Spielplatz Robinson sollen ein zusätzlicher Kindergarten und ein weiterer Standort für die Tagesbetreuung entstehen. Zudem wird die Spielgruppe von der Villa Seestern neben dem Altersheim ins künftige Haus Halden zügeln.

Der Rorschacher Stadtrat kann die Liegenschaft an der Promenadenstrasse 81c für 1,3 Millionen Franken umbauen. Michel Burtscher

Die Stadt wählte am Sonntag mit Christoph Huser (Mitte) zudem ihren neuen Stadtrat. Der politische Quereinsteiger erhielt 973 Stimmen und erreichte somit das absolute Mehr von 530 Stimmen. 275 Stimmzettel gingen leer ein. Die Stimmbeteiligung war mit 32,4 Prozent tief. Der 55-jährige Verkaufsleiter kandidierte als Einziger für die Nachfolge von Stefan Meier (Mitte), der Ende Monat nach knapp zehn Jahren aus dem Rorschacher Stadtrat zurücktritt.

Christoph Huser wirkt künftig im Rorschacher Stadtrat mit. Michel Burtscher

Patrick Tochsler ist der neue Gemeindepräsident von Rorschacherberg. PD

Patrick Trochsler (Mitte) heisst der künftige Gemeindepräsident Rorschacherbergs. Derer UBS-Geschäftsstellenleiter in Rorschach und politische Quereinsteiger wurde am Sonntag mit 1443 Stimmen zum Nachfolger von Beat Hirs (FDP) gewählt. Das Nachsehen hatte Schulleiter, Kantonsrat und FDP-Kantonalpräsident Raphael Frei, der 784 Stimmen für sich gewinnen konnte. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,1 Prozent.

Mit 15’509 zu 6341 haben die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen am Sonntag deutlich Ja gesagt zum 45-Millionen-Kredit für die Erneuerung des knapp 50 Jahre alten Hallenbads Blumenwies. Die Stimmbeteiligung betrug 51,3 Prozent. Die Sanierung und Erweiterung soll voraussichtlich im Herbst 2025 beginnen.

Das Hallenbad Blumenwies in der Stadt St.Gallen kann für 45,3 Millionen Franken erneuert und erweitert werden: Ralph Ribi

In Thal wählten die Stimmberechtigten bereits im ersten Wahlgang den Nachfolger des zurückgetretenen Werner Reifler (Mitte). Bei der Ersatzwahl in den Gemeinderat erhielt Mitte-Kandidat Philipp Klingler 1005 Stimmen, das absolute Mehr betrug 957. Das Nachsehen hatte der Parteilose Cornel Rüst, der 863 Stimmen auf sich vereinte. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,8 Prozent.

Philipp Klingler erhielt 142 Stimmen mehr als seine Konkurrenz. PD

Gleich zu einem Dreikampf kam es bei der Schulratswahl in Thal. Bedingt durch den Rücktritt von Schulrat Boris Bischof (parteilos), war eine weitere Ersatzwahl nötig. Für den freien Schulratssitz kandidierten Denise Bischof (FDP), Marlen Büttel-Fuchs (Mitte) und Julia Steck (SP). Gewählt wurde schliesslich Denise Bischof mit 923 Stimmen. Marlen Büttel-Fuchs erhielt 487 Stimmen, Julia Steck 388. Die Stimmbeteiligung lag bei 43,8 Prozent.

316 Tübacherinnen und Tübacher haben sich am Sonntag für den Teilzonenplan «Parkplatz Sportanlage Kellen» ausgesprochen, 268 stimmten dagegen, dies bei einer Wahlbeteiligung von 54,8 Prozent. Damit kann der «Kellen»-Parkplatz um 70 Parkfelder erweitert werden.

Nach Ansicht des Tübacher Gemeinderates reichen die Parkplätze bei grossem Besucheraufkommen nicht aus, weshalb ein zusätzliches Parkfeld erschlossen werden soll. Ein Referendumskomitee forderte hingegen, den kostbaren Boden nicht zu verbauen.

Im hellgrünen Bereich (links) gibt es nun auf der «Kellen» zwei neue Parkfelder mit 70 Plätzen. Rudolf Hirtl

Annamaria Farkas Holdinger wurde in den Wittenbacher Gemeinderat gewählt. Pd

In Wittenbach wurde Annamaria Farkas Holdinger (Mitte) in den Gemeinderat gewählt. Sie kandidierte konkurrenzlos für den frei werdenden Gemeinderatssitz von Benjamin Gautschi (Mitte), der nach sechs Jahren Ende Oktober zurücktritt. Die 45-jährige Katechetin erhielt 1593 Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 34,6 Prozent. Das absolute Mehr lag bei 873 Stimmen. 222 Stimmzettel gingen leer ein.