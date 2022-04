Abstimmungssonntag Goldach senkt den Steuerfuss: So haben die Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach am Sonntag abgestimmt Nach zwei Jahren coronabedingter Pause haben dieses Jahr vielerorts wieder Bürgerversammlungen stattgefunden. Aber nicht überall. Einige Gemeinden in der Region liessen am Sonntag abermals an der Urne über die Geschäfte – meistens nur Rechnung und Budget – abstimmen. Das sind die Resultate.

Goldach und andere Gemeinden in der Region sagten aufgrund der Coronapandemie ihre Bürgerversammlungen 2022 ab und führten an ihrer Stelle eine Urnenabstimmung durch. Bild: Tobias Garcia (7. April 2022)

Inhaltsverzeichnis Berg

Gaiserwald

Goldach

Häggenschwil

Rorschach

Waldkirch

In der Gemeinde Berg gibt es zwei Mal ein klares Ja: Die Stimmberechtigten segnen die Rechnung 2021 und das Budget 2022 mit 173 Ja- zu 6 Nein- beziehungsweise 161 Ja- zu 18 Nein-Stimmen ab. Die Stimmbeteiligung liegt bei 28 Prozent. Die Rechnung schliesst mit einem Plus von knapp 260'000 Franken ab. Budgetiert gewesen war ein Minus von 208'000 Franken – das ist eine Besserstellung um fast 470'000 Franken. Für das Jahr 2022 rechnet die Gemeinde Berg bei gleichbleibendem Steuerfuss von 134 Prozent mit einem Defizit von 140'000 Franken.

Gesenkt wird der Steuerfuss hingegen in Gaiserwald. Der Gemeinderat hatte den Stimmberechtigten eine Reduktion von 107 auf 103 Prozent beantragt. Dagegen haben – kaum überraschend – die wenigsten etwas einzuwenden. Die Bürgerschaft nimmt das Budget 2022, das von einem Defizit in der Höhe von 1,6 Millionen Franken ausgeht aus, an der Urne mit 1418 Ja- zu 80 Nein-Stimmen deutlich an. Auch die Rechnung 2021 wird mit 1481 Ja- zu 23 Nein-Stimmen gutgeheissen. Bei einem Gesamtaufwand von rund 41,4 Millionen Franken schliesst sie mit einem Plus von 1,8 Millionen ab. Budgetiert worden war ein Verlust von knapp einer Million Franken.

Neben Rechnung und Budget mussten die Stimmberechtigten der Gemeinde Gaiserwald auch über den Kauf des Grundstückes Nr. 44 für 1,23 Millionen Franken entscheiden. Dieses befindet sich unmittelbar nördlich der Schulanlage Ebnet in Abtwil. Durch den Erwerb soll gemäss Gemeinderat der Handlungsspielraum für eine allfällige zukünftige räumliche Entwicklung bei der Schulanlage «markant erhöht» werden. Die Stimmberechtigten segnen den Kauf mit 1335 Ja- zu 165 Nein-Stimmen ab. Die Stimmbeteiligung beträgt rund 26 Prozent.

Auch Goldach kann den Steuerfuss senken – und zwar deutlich um sieben Prozentpunkte von 98 auf 91 Prozent. 1602 Stimmbürgerinnen und -bürger haben ein Ja zu Budget und Steuerfuss 2022 in die Urne gelegt; 75 waren gegen eine Steuersenkung. Das Budget 2022 sieht ein Defizit in der Höhe von knapp 2 Millionen Franken vor. Zustimmung erhält auch die Rechnung 2021, die mit einem satten Plus von 3,5 Millionen Franken abschliesst. Sie wird mit 1625 Ja- zu 45 Nein-Stimmen genehmigt. Die Stimmbeteiligung beträgt 28,6 Prozent.

Keine Überraschung gibt es auch in der Gemeinde Häggenschwil: Die Bewohnerinnen und Bewohner stimmen der Rechnung 2021 mit 268 Ja- zu 16 Nein-Stimmen und dem Budget 2022 mit 256 Ja- zu 24 Nein-Stimmen zu – dies bei einer Stimmbeteiligung von rund 30 Prozent. Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 53’000 Franken ab. Die Besserstellung gegenüber Budget beträgt damit knapp 170'000 Franken. Der Steuerfuss wird dieses Jahr um vier Prozentpunkte auf 115 Prozent gesenkt.

Rorschachs Rechnung 2021 schliesst mit einem Überschuss von 2,6 Millionen Franken. Ausserdem kann die Stadt Rorschach der Bürgerschaft ein ausgeglichenes Budget 2022 unterbreiten, mit einem minimalen Einnahmenüberschuss von 85'000 Franken. Das positive Ergebnis 2021 ist nur möglich, weil Rorschach fünf Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve entnimmt. Diese jährliche Entnahme ist noch bis ins Jahr 2033 möglich; sie ist auch ins Budget 2022 eingeflossen. Die Stimmbürgerinnen und -bürger genehmigen die Jahresrechnung klar mit 819 Ja- zu 49 Nein-Stimmen. Und sie winken auch das Budget und den Steuerfuss 2022 durch mit 773 Ja- zu 94 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung liegt bei 21,4 Prozent.

Die Rechnung 2021 der Gemeinde Waldkirch schliesst mit einem Gewinn von knapp 90'000 Franken ab. Gegenüber dem budgetierten Defizit von 1,53 Millionen Franken ist das eine Besserstellung von über 1,62 Millionen. Für das Jahr 2022 budgetiert der Gemeinderat bei gleichbleibendem Steuerfuss hingegen ein Defizit von knapp 700'000 Franken. Aufgrund der Finanzplanung und der noch anstehenden Projekte sei eine Senkung des Steuerfusses zurzeit nicht vertretbar. Die meisten Stimmberechtigten sehen das gleich und genehmigen Rechnung und Budget mit 562 Ja- und 45 Nein- beziehungsweise 525 Ja- und 80 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung beträgt knapp 25 Prozent.