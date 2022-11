Abstimmung Waldkirch sagt Ja zum Verkauf des ehemaligen Schulhauses Steig Die Gemeinde Waldkirch kann das Schulhaus Steig wie geplant für 1,4 Millionen Franken an die Adasgo Immobilien AG verkaufen. 633 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 316 ein Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 39 Prozent.

Das Schulhaus Steig steht seit rund drei Jahren leer. Bild: Rita Bolt

Waldkirchs Gemeindepräsident Aurelio Zaccari hat zwar mit einem positiven Abstimmungsresultat gerechnet. Ganz sicher kann man sich aber nie sein. Seit Sonntag ist nun aber klar: Die Gemeinde kann das ehemalige Schulhaus Steig wie geplant für 1,4 Millionen Franken an die Adasgo Immobilien AG in Waldkirch verkaufen. 633 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 316 ein Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 39 Prozent.

Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident Waldkirch. Bild: Urs Bucher

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat und freue mich, dass die Bevölkerung unserer Liegenschaftstrategie folgt und das Schulhaus Steig nun umgebaut werden kann. Damit entsteht attraktiver Wohnraum in der Gemeinde», sagt Zaccari auf Anfrage. Aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen im Vorfeld der Abstimmung und der Tatsache, dass es ruhig im Dorf geblieben sei, habe er mit der Unterstützung der Waldkircherinnen und Waldkircher gerechnet.

Nicht vollends zufrieden ist Zaccari mit der Stimmbeteiligung von 39 Prozent. Dass diese so tief sei, habe ihn erstaunt. «Schliesslich haben wir nicht nur über das Schulhaus Steig, sondern auch über neue Behördenmitglieder für den Schul- und Gemeinderat abgestimmt.» Vielleicht liege es daran, dass an diesem Sonntag nur über kommunale Vorlagen entschieden wurde. Zaccari sagt:

«Aber genau diese sind doch eigentlich wichtig. Aber es ist, wie es ist.»

1,4 Millionen Franken werden den Reserven zugewiesen

Das ehemalige Schulhaus Steig befindet sich im Zentrum Waldkirchs an der Dorfstrasse 19 und steht seit dem Bezug des neuen Schulhauses Breite seit rund drei Jahren leer. Weil die Gemeinde keine Verwendung mehr hat für das 1906 erstellte Gebäude, in dem jahrzehntelang Schul- und Kindergartenkinder ein- und ausgingen, entschied sich der Gemeinderat dazu, die Liegenschaft zu verkaufen. «Es ergibt keinen Sinn, ein Gebäude zu unterhalten, das keine strategische Bedeutung mehr für die Gemeindeentwicklung hat», sagte Aurelio Zaccari im Oktober gegenüber dieser Zeitung.

Die Liegenschaft Steig hat eine Fläche von 2202 Quadratmetern; die Gartenanlage ist 966 Quadratmeter gross. Der Verkaufspreis beträgt 1,4 Millionen Franken. Der Erlös soll den Reserven zugewiesen werden. Mit dem Verkauf sind Auflagen verbunden: Das Gebäude darf nicht abgerissen und innerhalb von zwei Jahren nach der Baubewilligung müssen die Bauarbeiten aufgenommen werden, ansonsten könnte die Gemeinde ihr Rückkaufsrecht geltend machen.

Wohnungen, Pavillon und Parkgarage

Nachdem die Gemeinde das besagte Grundstück Ende 2021 zum Verkauf ausgeschrieben hatte, meldeten sich vier Kaufinteressenten – drei davon waren aus Waldkirch. Nachdem sich drei Interessenten nach der Besichtigung wieder zurückgezogen hatten, blieb mit der Waldkircher Adasgo Immobilien AG noch eine Interessentin übrig. Deren Inhaber Andreas Schweiss sagte gegenüber dieser Zeitung, dass er und seine Frau den Charme des Schulhauses erhalten und das Gebäude dementsprechend umnutzen wollen.

Eine Visualisierung zeigt, wie das ehemalige Schulhaus Steig künftig aussehen könnte. Bild: PD

Geplant ist, im ehemaligen Schulhaus Wohnraum zu schaffen. Das Projekt sieht etwa acht unterschiedlich grosse Wohnungen vor. Neben dem Wohnhaus ist ein Nebengebäude in Pavillonform geplant. Dieses könnte von der Gemeinde gemietet und der Mietvertrag jederzeit gekündigt werden. Andreas Schweiss rechnet mit Investitionskosten von 6 bis 7 Millionen Franken. Vorgesehen ist zudem eine Parkgarage mit 17 bis 20 Plätzen.