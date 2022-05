Abstimmung Teures Geschenk oder einmalige Chance? So verlief die Podiumsdiskussion zum Theaterprovisorium in Goldach Am 15. Mai stimmen die Goldacher Stimmberechtigten darüber ab, ob die Übernahme des St.Galler Theaterprovisoriums weiterverfolgt werden soll. An einem Podium setzten sich der Gemeindepräsident sowie Vertreterinnen der SP, FDP und Mitte klar für ein Ja an der Urne ein. Nur Sandro Wasserfallen von der SVP wehrte sich vehement gegen den «Aluwürfel».

Die Gemeinde Goldach lud am Montag zu einem Podium zum Theaterprovisorium ein. Von links nach rechts: Moderator Daniel Wirth, Margrit Zürcher (SP), Gemeindepräsident Dominik Gemperli, Marianne Roos (Mitte), Simone Kästli (FDP), Sandro Wasserfallen (SVP) und Moderator Michel Burtscher. Donato Caspari (2. Mai 2022)

Für manche ist es ein unschöner Aluklotz, für andere eine grosse Chance für die Kultur und die Gemeinde Goldach. Klar ist: Das Theaterprovisorium polarisiert. Im März wurde bekannt, dass Goldach den Zuschlag für das Provisorium des Theaters St.Gallen erhält. Der Gemeinderat will den Bau gerne übernehmen und nach Goldach zügeln, wenn das Theater diesen nicht mehr benötigt.

Doch zuerst müssen auch die Goldacherinnen und Goldacher wollen. Am 15. Mai kommt es zur Grundsatzabstimmung. Die Stimmberechtigten entscheiden, ob der Gemeinderat die Übernahme des Provisoriums im Detail prüfen soll. Am Montag hatten sie die Gelegenheit, sich erneut ein Bild vom Vorhaben zu machen. Die Gemeinde hatte zu einem Podium mit Vertreterinnen und Vertretern der Ortsparteien in der Aula eingeladen. Über 100 Interessierte folgten der Einladung. Moderiert wurde der Anlass von den beiden «Tagblatt»-Journalisten Daniel Wirth und Michel Burtscher.

Auf dieser Wiese im Dreispitz zwischen Mühlegutstrasse, ehemaligem Industriegleis und Bahnlinie würde das Theaterprovisorium zu stehen kommen. Michel Burtscher

Einigkeit bei SP, Mitte und FDP

Gemeindepräsident Dominik Gemperli betont zu Beginn, dass es am 15. Mai erst um eine Grundsatzabstimmung gehe. «Ein Ja bedeutet noch nicht, dass das Theaterprovisorium tatsächlich nach Goldach kommt.» Es bedeute lediglich, dass der Gemeinderat vertiefte Abklärungen für das angestrebte regionale Kulturzentrum tätige, Bedürfnisse abkläre sowie ein Betriebskonzept, einen Businessplan und einen Kostenvoranschlag ausarbeite. Erst danach käme der Baukredit an die Urne - und die Goldacherinnen und Goldacher könnten definitiv über das Projekt entscheiden. Gemperli sagt:

«Die Bürgerinnen und Bürger haben es also in der Hand.»

Seiner Meinung nach habe das Provisorium mit seiner Multifunktionalität ein riesiges Potenzial und könnte für die ganze Region einen Nutzen stiften, sagt Gemperli. Manche Leute würden sich - «vielleicht berechtigterweise» - fragen, ob der Gemeinderat spinnt.

«Aber man muss auch einmal etwas wagen und mutig sein. Auch wenn es zunächst abenteuerlich erscheint.»

So sieht das Theaterprovisorium von aussen aus. Derzeit steht es noch in St.Gallen. Arthur Gamsa

Ins gleiche Horn stossen Margrit Zürcher (Vorstandsmitglied SP Rorschach Stadt am See), Marianne Roos (Vorstandsmitglied Mitte Goldach) und Simone Kästli (FDP Goldach). Sie alle empfehlen ein Ja am 15. Mai. Mit dem Provisorium könnte man eine weitere Attraktion nach Goldach holen, sagt Marianne Roos. Die Mitte sei klar für die Prüfung. In die Sportanlagen beispielsweise werde ebenfalls viel Geld gesteckt. «Die Kultur hat auch ihre Berechtigung.»

Das Provisorium sei eine Chance, findet auch Margrit Zürcher. «Es ist aber auch eine Herausforderung. Es stellt sich die Frage, ob die Region ein weiteres solches Gebäude braucht. Deshalb ist es wichtig, das Ganze sorgfältig und ergebnisoffen abzuklären.» Und man müsse auch dazu stehen, falls sich herauskristallisieren würde, dass die Gemeinde etwas anderes brauche. Zürcher sagt:

«Aber es wäre schade, wenn wir uns diese Chance entgehen lassen.»

Simone Kästli hat an diesem Abend zwei Hüte auf - einen als FDP-Mitglied und einen als Mitglied der Melodia Goldach. Sie dankt dem Gemeinderat für die ganze Vorarbeit, die er geleistet hat. «Ich würde es sehr bedauern, wenn man diesen Weg nun nicht weitergeht», sagt Kästli. «Das Provisorium würde Goldach aufwerten und ist auch gut mit dem ÖV, zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar.»

Die Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind sich nicht immer einig. Donato Caspari (2. Mai 2022)

Wasserfallen rechnet mit deutlich höheren Kosten

Ganz alleine mit seiner Meinung - zumindest auf der Bühne - ist Sandro Wasserfallen. Der Goldacher SVP-Kantonsrat wehrt sich seit der ersten Stunde gegen den «grauenhaften Aluminiumwürfel». Und macht auch während des Podiums deutlich, dass er nach wie vor nicht viel davon hält. Warum diese sture Abwehrhaltung, will Moderator Michel Burtscher wissen. Grundsätzlich, antwortet Wasserfallen, sei auch sein Credo: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Er ergänzt:

«Aber das hier ist ein sehr teures Geschenk.»

Das Provisorium selber würde Goldach zwar gratis erhalten, die Gemeinde müsste aber für den Ab- und Wiederaufbau, den inneren Umbau sowie die allfällige Realisierung einer Tiefgarage aufkommen. Nach aktuellen Schätzungen geht die Gemeinde von Gesamtkosten von sechs bis acht Millionen Franken aus. Die SVP spricht derweil von rund zehn Millionen. Die Erfahrung zeige, dass oft falsch budgetiert werde, erklärt Wasserfallen. «Meistens wird es teurer. Ich bin deshalb überzeugt, dass es mindestens zehn Millionen Franken werden.» Hinzu komme der Betriebsunterhalt. «Das ist viel Geld.»

Das Gebäude könnte vielseitig genutzt werden, ist sich Gemperli sicher. Er denkt etwa an Ausstellungen, Gemeindeanlässe, kleinere und grössere Konzerte, Musicals und Theater. Oder eine Delegiertenversammlung der SVP, ergänzt er mit einem Augenzwinkern. Was aber alles tatsächlich möglich wäre, müssten zuerst die vertieften Abklärungen zeigen.

So sieht das Theaterprovisorium von innen aus. Es bietet Platz für 500 Gäste. Arthur Gamsa

«Du erzählst so einen Seich»

Er sei der Meinung, sagt Wasserfallen, dass man zuerst den Bedarf der Vereine und der Kultur seriös abklären müsse. Wenn dann tatsächlich ein Bedürfnis ausgewiesen sei, dann wehre er sich auch nicht gegen ein Projekt für die Kultur. Die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten dagegen, dass bei einem Ja am 15. Mai ja genau das getan werde. Doch Wasserfallen stört sich daran, dass der Fokus bei diesen «tendenziösen Abklärungen» immer auf dem Provisorium liege, statt dass man den Blick öffne.

«Sandro, du weisst, ich schätze dich sehr. Aber du erzählst so einen Seich», entgegnet Gemperli - und erntet Applaus von einigen Anwesenden. «Deine Argumentation ist widersprüchlich. Wir sind ja genau jetzt am Punkt, an dem wir entsprechende Abklärungen tätigen wollen. Diese Möglichkeit mit dem Provisorium hat sich nun einmal jetzt ergeben.»

Wasserfallen glaubt zudem, dass es bei einem Ja am 15. Mai kein Zurück mehr gibt. Laut Gemperli ist es möglich, dass die Abklärungen vorzeitig abgebrochen werden, sollte sich in der Konzeptphase zeigen, dass sich die Idee des Gemeinderat nicht erfolgreich umsetzen lasse. «Das glaube ich aber nicht», sagt der SVPler.

«Der Gemeinderat wird schon darauf achten, dass er ein Projekt vorweist, das er den Stimmbürgern schmackhaft machen kann.»

Darum müsse man konsequent sein und bereits jetzt Nein sagen. «Und nicht einfach 200’000 Franken für diese Abklärungen aus dem Fenster werfen.» Margrit Zürcher entgegnet: «Wir sind doch alle mündig genug, um später zu entscheiden, ob wir dieses Gebäude tatsächlich wollen oder nicht.»