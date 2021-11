Selten hat ein Thema in Steinach derart polarisiert wie das geplante Hochhaus Terra Nova an der Grenze zu Arbon. Am Sonntag nun haben die Steinacher Stimmberechtigten über den revidierten Rahmennutzungsplan abgestimmt, der das 65 Meter hohe Gebäude ermöglicht hätte. 531 legten ein Ja in die Urne, 1015 ein Nein.