Abstimmung So viele Bäume wurden in der Stadt St.Gallen zuletzt tatsächlich gefällt Im Abstimmungskampf zur Erweiterung der Baumschutzgebiete in der Stadt St.Gallen rücken Bäume in den Fokus der Politik. Jetzt zeigen Zahlen der Stadt, wie viele in den vergangenen fünf Jahren abgeholzt worden sind. Spoiler vorweg: Es sind weniger als Sie dachten.

In der Mülenenschlucht wurden im Februar 2022 zahlreiche Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt und mit einem Helikopter aus der Gefahrenzone herausgeflogen. Bild: Sandro Büchler (18. Februar 2022)

In knapp zwei Wochen, am 12. März, befindet das Stadtsanktgaller Stimmvolk an der Urne über eine Zonenplanänderung. Das Baumschutzgebiet, das heute eher einem Flickenteppich ähnelt, soll erweitert werden. Künftig soll auf dem ganzen Stadtgebiet ein Baumschutz gelten. Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern dürften fortan nur noch mit einer Bewilligung gefällt werden – unabhängig davon, ob die Bäume auf privatem Boden oder auf öffentlichem Grund der Stadt stehen.

Im Abstimmungskampf blieb bisher im Dunkeln, wie viele Bäume denn überhaupt in der Vergangenheit der Kettensäge zum Opfer fielen. Jetzt zeigen aktuelle Zahlen des Amts für Baubewilligungen: In den vergangenen fünf Jahren wurden in der Stadt St.Gallen 227 Gesuche zum Fällen eines Baums oder mehrerer Bäume im Baumschutzgebiet gestellt.

227 Fällgesuche in den vergangenen fünf Jahren im Baumschutzgebiet in der Stadt St.Gallen von Privaten von Stadtgrün 2018 2019 2020 2021 2022 0 20 40 60

Mit 34 Eingaben wurden im Jahr 2021 am wenigsten Fällgesuche innerhalb der Periode gestellt. Am meisten waren es 2020 mit 70 Gesuchen zum Fällen von einem oder mehrerer Bäume. Ein schwankender Anteil der Gesuche stammt von der Stadt selbst. So hat Stadtgrün 2018 und 2019 je vier Gesuche zum Fällen von Bäumen gestellt, 2020 waren es hingegen deren 22.

Fünf Prozent der Gesuche wurden abgewiesen

Bei den Zahlen handelt es sich um reine Baumfällgesuche, sagt Ivan Furlan, Leiter des Amts für Baubewilligungen. Fällgesuche im Zusammenhang mit Bauvorhaben – beispielsweise dem Neubau eines Mehrfamilienhauses, welcher die Fällung von bewilligungspflichtigen Bäumen im Baumschutzgebiet notwendig macht – werden gemäss Furlan nicht einzeln erfasst.

Rot die bisherigen Baumschutzgebiete in der Stadt, orangefarben wird das neue Baumschutzgebiet angezeigt. Graue Flächen markieren Wald. Karte: Stadt St.Gallen

Auch wie viele Bäume auf Privatgrund und ausserhalb des Baumschutzgebiets gefällt wurden, kann nicht gesagt werden, da es dazu keine statistischen Daten gibt. Die obigen Zahlen sind also mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen, da sie nur einen Teil abbilden.

Ivan Furlan, Leiter des Amts für Baubewilligungen der Stadt St.Gallen. Bild: Marlen Hämmerli

Spannend ist, wie die Gesuche beurteilt wurden: Von den total 227 Gesuchen seien knapp fünf Prozent formell abgewiesen worden, sagt Furlan. «Abgelehnt wurden diese, weil der angegebene Grund für die Fällung nicht nachvollzogen beziehungsweise gegeben war – etwa, weil ein Baum zu Unrecht als nicht mehr standfest deklariert worden war.» Die fachliche Beurteilung der Stadt sei jeweils zu einer anderen Einschätzung gekommen.

Der Prozentsatz bedeutet im Umkehrschluss, dass die grosse Mehrheit – nämlich 95 Prozent der Gesuche – berechtigterweise eingereicht wurde und somit kranke oder sicherheitsgefährdende Bäume betraf.

Die städtische Baumstrategie hält überdies fest, dass die Zahl der Bäume erhöht werden soll. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren gemäss Angaben von Stadtgrün jeweils mehr Bäume gepflanzt als gefällt werden mussten. 2022 waren es 173 Bäume mehr, 2021 20 Stück zusätzlich und im Jahr 2020 ein Plus von 53 Bäumen.