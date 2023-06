Abstimmung Rorschacherbergs Schulen platzen aus allen Nähten: Dringende Neubauten und Erweiterungen kosten 11,4 Millionen Franken Rorschacherberg ist beliebt bei Familien mit Kindern. Mittlerweile sind sämtliche Klassenzimmer der Schulen belegt. Drei geplante, grosse Wohnbauprojekte werden die Platznot der Schule weiter verschärfen. Die Gemeinde reagiert und bringt Kredite für den Neubau Wildenstein 4 und die Erweiterung Klosterguet am 18. Juni zur Abstimmung.

Rorschacherberg will beinahe 12 Millionen Franken für Erweiterungen und einen Neubau bei seinen Schulen ausgeben. Hätte Gemeindepräsident Patrick Trochsler am Mittwochabend alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Informationsanlasses in der Mehrzweckhalle einzeln begrüsst, es hätte nicht lange gedauert. Behördenvertreter und Planer abgezogen, interessierten sich nicht einmal 40 Personen für die Entwicklung der Schulen.

«Unsere Kapazitäten bei Klassenzimmern, Mittagstisch und schulischer Infrastruktur sind voll ausgeschöpft. Die Situation macht ein rasches Handeln notwendig», sagt der Gemeindepräsident einleitend. Schulpräsident Markus Fässler bekräftigt die Einschätzung seines Behördenkollegen. «Allein in den vergangenen acht Wochen sind Familien mit 12 schulpflichtigen Kindern zugezogen. Die geplanten Überbauungen Neuhus mit 140 Wohneinheiten, Langmoos (45) und Seehalde (100) werden die Situation weiter verschärfen.»

Auch wenn nicht genau zu prognostizieren sei, wie viele Kinder mittel- und langfristig zuziehen würden, es sei davon auszugehen, dass spätestens 2025/26 zusätzliche Klassen geführt werden müssten. Aktuell werden in der Gemeinde 22 Schulklassen betreut, mittelfristig werden es 27 sein, also erheblich mehr. Fässler lässt das Bild einer Turnhalle an die Wand projizieren, in der Schulschreibtische aufgestellt sind und sagt:

«Wir wollen vermeiden, dass unsere Kinder in Turnhallen und Fabrikräumlichkeiten unterrichtet werden müssen.»

Die Schulverwaltung geht davon aus, dass ab dem Schuljahr 2027/28 jährlich etwa 86 Kinder eingeschult werden, 2019/20 waren es beispielsweise 57. Aktuell gehen in Rorschacherberg 680 Kinder zur Schule, 2027/29 werden es laut Fässler bereits 747 sein. Neben Unterrichtsräumen besteht in Rorschacherberg daher auch ein grosser Bedarf an Förder- und Therapiezimmern sowie Lernlandschaften. Immer beliebter werden Betreuungsangebote wie Aufgabenhilfe, Mittagstisch und schulergänzende Betreuung. Diese sind im Kanton St.Gallen gesetzliche Pflicht.

Erfahrungswerte aus dem grenznahen Ausland zeigten, dass eine Verpflegung in der Schule in Zukunft für zweidrittel der Schülerinnen und Schüler Realität sein werde. Im Wildenstein und im Klosterguet müssten daher künftig bis zu 200 Kinder über Mittag in Schichten verpflegt werden. Die heutigen Mittagstische mit 35 Plätzen je Schuleinheit hätten ihre Kapazitätsgrenzen erreicht, weshalb derzeit auf provisorische Lösungen zurückgegriffen werden müsse.

Neben Klassenräumen nehmen denn auch Räume für Mittagstische eine zentrale Bedeutung bei den Bauprojekten ein. Mit den beiden Projekten soll der Platzbedarf für mindestens zehn Jahre gesichert werden. In der Schulanlage Klosterguet, die Ende der 1960er Jahre erstellt wurde, soll die heutige Aula gegen Osten in den Pausenplatz hinein zu einem grossen Raum für den Mittagstisch ausgebaut werden. Über dem neuen Mittagstisch ist im ersten Obergeschoss die neue Aula geplant. Diese würde bei einer Konzertbestuhlung Platz für 200 Personen bieten.

Im Nordtrakt (Querbau) sollen mittels Aufstockung in Holzbaukonstruktion zwei Obergeschosse mit zwei neuen Schulzimmern, drei Gruppenräumen und zwei Förderzimmern geschaffen werden. Die Kosten für das Bauprojekt «Klosterguet 2025» betragen 6,4 Millionen Franken.

Das Schulhaus Wildenstein 2 wurde bereits 2021 um eine Etage aufgestockt. Schon damals war laut Fässler klar, dass die drei neuen Schulzimmer und zwei Gruppenräume langfristig nicht ausreichen werden. Da eine weitere Aufstockung aus statischen Gründen nicht möglich sei, müsse neu gebaut werden.

Geplant ist zwischen Kindergarten und Turnhalle ein dreigeschossiger Neubau. Im Sockelgeschoss ist vorgesehen, beim Mittagstisch pro Schicht bis zu einhundert Kinder zu verpflegen. Der Eingang auf Niveau Wildensteinstrasse wird eine stufenlose Anlieferung der Mahlzeiten ermöglichen. Neben Räumen für Tagesbetreuung, Schulförderung und Technik wird es vier neue Schulzimmer geben. Die Bauarbeiten können an beiden Standorten bei laufendem Schulbetrieb realisiert werden. Die Kosten für den Neubau Wildenstein 4 betragen 4,9 Millionen Franken.

Aus dem Publikum wird die Frage an Behörden und Planer gerichtet, «Weshalb dieses Flickwerk, statt gleich grösser zu bauen?» Ob man nicht Gefahr laufe, in fünf Jahren erneut bauen zu müssen, weil man sich bei den Schülerzahlen verschätzt habe? «Einerseits brauchen wir rasch neuen Schulraum» sagt Markus Fässler, «andererseits wäre ein Neubau anstelle von Wildenstein 1 überdimensioniert und fände bei der Stimmbürgerschaft vermutlich aufgrund der hohen Kosten keine Mehrheit. Ich bin überzeugt davon, dass die präsentierten Projekte unseren Bedarf für 10 bis 15 Jahre decken werden. Wie sich die Schülerzahlen darüber hinaus entwickeln, lässt sich heute schlicht nicht präzise einschätzen.»