Abstimmung Rorschacherberg sagt deutlich Ja zu Millionenkrediten für mehr Schulraum Rorschacherberg stimmt dem Neubau bei der Schulanlage Wildenstein und der Aufstockung des Schulhauses Klosterguet für insgesamt 11,4 Millionen Franken zu. Für Gemeindepräsident Patrick Trochsler war es die erste Abstimmung im Amt.

Bei der Schulanlage Wildenstein entsteht ein Neubau, das Schulhaus Klosterguet wird aufgestockt. Bild: PD

Mit einer deutlichen Mehrheit befürwortet das Rorschacherberger Stimmvolk die beiden Kredite für mehr Schulraum. Zum Neubau bei der Schulanlage Wildenstein sagen 70,52 Prozent Ja, zur Aufstockung bei der Schulanlage Klosterguet 71,97 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 37,6 Prozent.

Die Gemeinde Rorschacherberg braucht mehr Schulraum, weil sie in den kommenden Jahren mit hohen Schülerzahlen rechnet, unter anderem auch wegen der drei geplanten Überbauungen Neuhus, Langmoos und Seehalde. Der Neubau beim Wildenstein und die Aufstockung des Klosterguets sollen mindestens den Platzbedarf der nächsten zehn Jahre decken.

Patrick Trochsler, Gemeindepräsident Rorschacherberg. Bild: PD

Patrick Trochsler, seit Anfang 2023 Gemeindepräsident von Rorschacherberg, ist zufrieden. «Das Abstimmungsresultat ist natürlich erfreulich, vor allem für mich, da es meine erste kommunale Abstimmung im Amt war», sagt er. Der Gemeinderat habe vor dem Resultat nicht zittern müssen, sondern sei zuversichtlich gewesen, da es im Vorfeld wenig Widerstand gegen die Schulkredite gegeben habe. Das habe sich auch am Informationsanlass zum geplanten Neu- und Ausbau Ende Mai gezeigt. Mit der Stimmbeteiligung von rund 38 Prozent ist Trochsler nicht ganz so zufrieden wie mit dem Abstimmungsresultat. Aber: «Damit muss man wohl leben», sagt er.

Baubeginn soll im Juli 2024 sein

Ab August 2025 sollen Kinder in den neuen Schulräumen den Unterricht besuchen. Der Bau soll an beiden Schulstandorten im Juli 2024 beginnen. Bei der Schulanlage Wildenstein ist für 4,97 Millionen Franken ein Neubau, Wildenstein 4, geplant. Das dreistöckige Gebäude kommt zwischen Kindergarten und Turnhalle zu stehen. In der untersten Etage ziehen die schulergänzende Betreuung und der Mittagstisch ein, an dem bis zu 100 Kinder gleichzeitig verpflegt werden sollen. Einen Stock höher, Niveau Erdgeschoss, sind ein Schulzimmer, ein Förderzimmer und ein Gruppenraum geplant. Im obersten Stock sind zwei Schulzimmer vorgesehen. Auf dem Flachdach wird eine Photovoltaikanlage installiert.

Für 6,43 Millionen Franken wird bei der Schulanlage Klosterguet mehr Schulraum realisiert. Die heutige Aula wird zu Räumen für Mittagstisch und schulergänzende Betreuung. Der Nordtrakt wird um zwei Etagen aufgestockt. Dadurch erhält die Schule zwei neue Schulzimmer, drei Gruppenräume und zwei Förderzimmer.

Private sollen neue Räume auch nutzen

Im ersten Stock der Klosterguet-Aufstockung entsteht eine neue Aula, die Platz für bis zu 200 Personen bietet. Wenn es nach der Gemeinde geht, sollen auch Vereine und Privatpersonen die neue Aula und die Räume für die Mittagstische für Veranstaltungen nutzen können.

Beide Bauprojekte werden während des Schulbetriebs umgesetzt, es sind keine Schulprovisorien nötig. Bei der Aufstockung des Schulhauses Klosterguet ist vorgesehen, dass laute und umfangreiche Arbeiten in der unterrichtsfreien Zeit erledigt werden. Nach der erfolgreichen Abstimmung ist nun als Nächstes die Auftragsvergabe an Architekturbüros dran, danach werden die Baugesuche eingereicht.