Abstimmung Klares Ja zu 10-Millionen-Kredit: Rorschach will mit Seewasser klimafreundlich heizen Rund 84 Prozent der Rorschacher Stimmbevölkerung haben dem Kredit für die erste Etappe des Seewasser-Wärmeverbunds zugestimmt. Damit sollen Gebäude in der Innenstadt dank Wasser aus dem Bodensee ab Herbst 2025 klimafreundlich beheizt werden können.

Mithilfe des Seewassers sollen Haushalte in der Rorschacher Innenstadt geheizt werden können. Bild: Mwerner89/http://www.imago-images.de/

Die grosse Mehrheit der Rorschacherinnen und Rorschacher hat dem Kredit von 9,64 Millionen Franken für den Bau der ersten Etappe des Seewasser-Wärmeverbunds zugestimmt. Mit 83,94 Prozent Ja-Stimmen zu 16,06 Prozent Nein-Stimmen wurde das Projekt angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 32,94 Prozent.

Energie aus dem Bodensee soll genutzt werden, um Gebäude zu heizen. In der ersten Bauetappe werden rund die Hälfte der Haushalte durch bereits bestehende Leitungen von der Seewasserzentrale beim Seepark aus mit Seewasserwärme versorgt.

Wärmeverbund soll 2025 in Betrieb gehen

Für das Projekt werden keine Steuergelder beansprucht, es finanziert sich mittels Anschlussbeiträgen, Gebühren und Förderungen des Kantons. Der Betrieb des Seewasser-Wärmeverbunds, verantwortlich dafür sind die Technischen Betriebe Rorschach, soll über die ganze Lebensdauer selbsttragend sein. Haushalte sollen für einen Anschluss ans Anergienetz gleich viel bezahlen wie etwa für eine Erdsonden-Wärmepumpe.

In zukünftigen Etappen will die Stadt Rorschach die gesamte Innenstadt erschliessen. In der ersten Etappe deckt der Seewasser-Wärmeverbund 500 Wohnungen ab. Jährlich können so rund 1200 Tonnen CO 2 eingespart werden. Heute heizen 80 Prozent der Rorschacher Haushalte mit Erdgas oder Heizöl, 20 Prozent mit Wärmepumpen oder Holzheizungen.

Nachdem das Stimmvolk den Kredit gutgeheissen hat, folgt jetzt die genaue Planung der Ausführung. In der zweiten Jahreshälfte 2024 sollen die Anergieleitungen in der Kirch- und der Signalstrasse und die Anlage in der Seewasserzentrale beim Seepark gebaut werden. Ab Mai 2025 wird die Quartierzentrale Stadthof umgebaut, gleichzeitig ist der Neubau der Quartierzentrale in der Kantonalbank geplant. Läuft alles wie vorhergesehen, könnte der Wärmeverbund seinen Betrieb im Herbst 2025 aufnehmen.

In weiteren Etappen soll die gesamte Innenstadt erschlossen werden, das würde rund 14,7 Millionen Franken kosten. Wann diese Etappen folgen, hängt davon ab, wie das Anergienetz genutzt wird.