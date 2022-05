Abstimmung Goldach beendet das Theater ums Provisorium: Stimmbürgerschaft lehnt eine Vorprüfung ab +++ Gemeindepräsident «enttäuscht über den Entscheid» Die Goldacherinnen und Goldacher wollen mit 1412 Nein- zu 1147 Ja-Stimmen nicht, dass der Gemeinderat die Übernahme des Provisoriums des Theaters St.Gallen im Detail prüft, um einen Kredit zur Abstimmung bringen zu können. Gemeindepräsident Dominik Gemperli bedauert den Entscheid und spricht von einer verpassten Chance.

Das Theaterprovisorium in St.Gallen wird definitiv nicht nach Goldach gezügelt. Bild: Belinda Schmid

Solange das Stadttheater in St.Gallen saniert und erweitert wird, finden die Aufführungen in einem Provisorium statt. Ab Ende 2023 steht dieses für eine neue Nutzung zur Verfügung. Der Kanton verschenkt es daher. Einzig die Kosten für den Abbau, den Transport und den Wiederaufbau hat die neue Standortgemeinde zu übernehmen. Goldach bewarb sich für den 500 Plätze bietenden Holzbau und hat den Zuschlag bekommen - Buchs und Altstätten gingen leer aus.

Nicht leer sind heute 1412 Stimmzettel von Goldacherinnen und Goldachern, die ein Nein in die Urne legen. 1147 Stimmbürger sind der Meinung, dass der Gemeinderat wenigstens die Bedürfnisse abklären soll, sowie ein Betriebskonzept, einen Businessplan und einen Kostenvoranschlag für die Übernahme des Theaterprovisoriums ausarbeite soll. Die Stimmbeteiligung lag bei 44 Prozent.

Nach der Ablehnung von heute Sonntag wird die weitere Planung durch den Gemeinderat allerdings hinfällig. Für Goldach wären Kosten von über acht Millionen Franken entstanden. Alleine Demontage, Transport und Wiederaufbau des 50 Meter langen und 26 Meter breiten Gebäudes hätten 2,75 Millionen Franken gekostet.

Demokratischen Entscheid akzeptieren

«Ich bin natürlich enttäuscht über den Entscheid, aber es gilt, diese Ausgangslage zu akzeptieren. Das gehört in einer Demokratie dazu und damit muss man auch umgehen können», sagt Dominik Gemperli nach Bekanntwerden des Abstimmungsresultates.

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Tobias Garcia

Wahrscheinlich sei es dem Gemeinderat Goldach nicht gelungen, auszureichen zu erklären, dass es sich nur um eine Grundsatzabklärung handle, die noch nicht die Realisierung des Vorhabens selber beinhaltet. Oder die Bürgerinnen und Bürger hätten eine komplett andere Beurteilung vorgenommen, was die Chancen oder das Potential einer solchen Übernahme betreffe. «Ich weiss es zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht», sagt Gemperli und räumt ein:

«Die Enttäuschung steht im Moment im Vordergrund.»

Die Abklärungen hätten laut des Gemeindepräsidenten letztlich gezeigt, ob und wie ein Kulturangebot in Goldach funktionieren könnte. «Ob das Abklärungsergebnis letztlich bedeutet, dass ein Gemeindesaal oder ein Kulturzentrum per se nicht gewünscht ist, müssen wir nun analysieren.»

Aufzeigen, dass ein Kulturzentrum funktionieren kann

Es wäre zwar auch eine Möglichkeit gewesen, die Belegung der Wartegghalle oder der Aula zu analysieren und die Realisierung eines neuen «normalen Gemeindesaals» zu prüfen. Der Ansatz des Gemeinderats ist laut Gemeindepräsident Dominik Gemperli aber ein anderer.

Er orientiere sich an der Frage: «Ist es möglich, das Stadttheater-Provisorium nach Goldach zu holen und mit entsprechenden Angeboten zu bespielen?» Die Übernahme des Theaters hätte eine Gelegenheit geboten, die einmalig sei. Darum habe sich die Gemeinde Goldach beworben.

Für die SVP rausgeschmissenes Geld

Gemperlis Begeisterung teilten im Vorfeld der Abstimmung nicht alle. Klare Ablehnung kam von der SVP. Würde das Provisorium auf 35 Jahre abgeschrieben, koste es die Gemeinde jährlich rund 290'000 Franken. Die laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten seien da nicht einmal eingerechnet.

Die Mitte Goldach war der Idee eines Theaterprovisoriums in Goldach nicht abgeneigt. Sie freute sich, dass etwas für die Kultur getan wird. Die SP Rorschach Stadt am See fände es aber auf jeden Fall richtig und wichtig, wenn dieses Projekt in eine regionale Betrachtungsweise einbezogen wird.

Nun kann sich Altstätten über das Nein in Goldach freuen

Klar ist, in der Bevölkerung polarisierte das Projekt. Für manche ist es ein unschöner Aluklotz, für andere eine grosse Chance für die Kultur und Goldach. Mit dem Nein in Goldach dürfte sich die Stadt Altstätten im Rheintal freuen, zumal sie nun doch noch zum Zug kommen könnte. Denn der Entscheid der Regierung, das Provisorium des St.Galler Stadttheaters der Gemeinde Goldach zu überlassen und nicht Altstätten, ist im Rheintal gar nicht gut angekommen.

Fünf Kantonsräte haben sogar bei der Regierung parteiübergreifend einen Vorstoss eingereicht. Sie wollen wissen, wie der Vergabeentscheid zustande kam.