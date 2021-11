Abstimmung Gegen Tropennächte und für Velo, ÖV und Passanten: Stadtparlament spricht sich für Stadtklima-Initiativen aus, will aber nicht ganz so weit gehen Zwei Initiativen verlangen, dass die Strassenfläche in der Stadt St.Gallen reduziert wird. Das Stadtparlament stützt dieses Anliegen. Es verschärft die Gegenvorschläge des Stadtrats. Ob die Volksbegehren nun tatsächlich an die Urne kommen, dürfte sich diese Woche entscheiden.

Die Stadt St.Gallen soll velofreundlicher und grüner werden – so zwei Ziele der Umverkehr-Initiativen.

Wer am Dienstagabend genau zuhört, ist für den nächsten Small Talk bestens gerüstet: Die ersten 90 Minuten der Stadtparlamentssitzung sind voller Fun Facts. Wie viel Fläche misst die Stadt St.Gallen? Wie viel davon sind Gemeindewege und -strassen? Und was würde die Gute-Luft-Initiative in Grabenpärklein gemessen bewirken? Die ersten Traktanden sind den Initiativen des Vereins Umverkehr gewidmet.

Die Zukunfts-Initiative möchte innert zehn Jahren 5 Prozent der Strassenflächen zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs, der Velos sowie Fussgängerinnen und Fussgänger umgestalten. Die Gute-Luft-Initiative hat zum Ziel, 5 Prozent der Strassenfläche in Grünflächen umzuwandeln. Im Fall der Stadt St.Gallen entsprechen 5 Prozent rund 180'000 Quadratmetern. Denn Strassen und Wege nehmen rund 3'500'000 Quadratmeter Fläche ein – 8,9 Prozent der Gesamtfläche von 39,4 Quadratkilometern.

Das Stadtparlament befindet über diese Initiativen, die Gegenvorschläge des Stadtrats, jene der Liegenschaften- und Baukommission (LBK) sowie den FDP-Gegenvorschlag zur Zukunfts-Initiative. Eine Ausgangslage, die viele Abstimmungen nötig macht – auch ohne die Wiederholungen, die nötig werden, weil die Abstimmungsanlage zwischendurch streikt.

Umsetzung könnte rund 150 Millionen kosten

Die Anliegen der beiden Initiativen stossen in der Diskussion grösstenteils auf Wohlwollen, wenn sich auch keine Fraktion geschlossen hinter sie stellt. Streitpunkt bei den Gegenvorschlägen sind die zu verändernde Fläche und die Kosten. Der Stadtrat hat errechnet, dass die Umsetzung der Zukunfts-Initiative geschätzt 49 Millionen Franken kosten dürfte, und die Gute-Luft-Initiative 97,1 Millionen. Stadtrat Markus Buschor nennt Beispiele, was die Umsetzung der Gute-Luft-­Initiative bedeuten würde:

«Das wären 52 Grabenpärkli oder 1,5 Kantiparks pro Jahr oder 56 Kilometer an Baumalleen in zehn Jahren.»

Stadtrat Markus Buschor. Bild: Tobias Garcia

Bei beiden Initiativen stellen sich die Fraktionen von GLP/JGLP und SP/Juso/PFG hinter den LBK-Gegenvorschlag. Dieser sieht bei der Zukunfts-Initiative vor, innert zehn Jahren 120000 Quadratmeter Strassenfläche umzuwandeln. Bei der Gute-Luft-Initiative sollen 80000 Quadratmeter versiegelte Fläche zu Grünflächen werden.

Die Fraktion von Grünen und Jungen Grünen ist bei der Zukunfts-Initiative gespalten, bei der Gute-Luft-Initiative unterstützt sie Initiative wie LBK-Gegenvorschlag. Grünen-Parteipräsident Christian Huber sagt: «Die Klimakatastrophe lässt kaum einen Kompromiss zu.»

Christian Huber, Präsident der Grünen. Bild: Arthur Gamsa

Die Mitte/EVP-Fraktion ist bei beiden Initiativen gespalten, und die SVP lehnt beide Initiativen und alle Gegenvorschläge ab. Die Initianten hätten sich «keinerlei» Gedanken zu Umsetzung und Kosten gemacht, kritisiert Donat Kuratli. Am Ende gewinnen aber beide LBK-Gegenvorschläge klar. Bei der Zukunfts-Initiative mit 43 Ja zu 14 Nein, bei der Gute-Luft­Initiative mit 48 Ja zu 10 Nein.

Initiativkomitee muss sich entscheiden

Damit befindet das Stimmvolk über beide Initiativen und die LBK-Gegenvorschläge – ausser das Initiativkomitee zieht seine Volksbegehren zurück. Das sei noch offen, sagt Franziska Ryser, Grüne-Nationalrätin und Co-Präsidentin von Umverkehr, die der Diskussion in der Olma-Halle 2.1 beigewohnt hat. «Es ist gut, dass die Gegenvorschläge des Stadtrats verschärft worden sind.»

Franziska Ryser, Co-Präsidentin Umverkehr und Grünen-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Nun muss das Komitee entscheiden, ob es die Gegenvorschläge scharf genug findet oder ob es doch lieber den Gang an die Urne wagt.