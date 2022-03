Abstimmung Gaiserwald will für 1,23 Millionen ein Grundstück kaufen: Das letzte Wort hat das Stimmvolk Die Gemeinde Gaiserwald möchte ein 4219 Quadratmeter grosses Land vom evangelischen Schulheim Langhalde erwerben. Das Grundstück soll der Erweiterung der Schulanlage Ebnet dienen. Am 10. April stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger darüber ab.

In Abtwil fehlt es an Raum für den Kindergarten und die Primarschule. Das hat die Raum- und Investitionsplanung 2020 bis 2035 der Gemeinde Gaiserwald gezeigt. Vor allem in der Schule Ebnet besteht gemäss Mitteilung Platznot. Es braucht zusätzliche Klassen- und Gruppenzimmer, aber auch Raum für die Tagesstruktur, die Musikschule und den Schulsport.

Doch wo sollen diese zusätzlichen Räume entstehen? Gleich nebenan, lautet die Antwort der Gemeinde. Sie möchte das Grundstück nördlich der Schule Ebnet kaufen, das auch an das Oberstufenzentrum Mühlizelg grenzt (siehe Karte). Es misst 4219 Quadratmeter und kostet 1,23 Millionen Franken.

Spiel- und Sportflächen würden nicht eingeschränkt

Mit dem Grundstück könne die Erweiterung umgesetzt werden, ohne dass dies zu Lasten der Spiel- und Sportflächen gehe, schreibt die Gemeinde. Den Kauf müssen die Stimmberechtigten noch genehmigen. Das Geschäft kommt am 10. April an die Urne. Dem 250000-Franken-Kredit für den Projektwettbewerb hat das Volk vor einem Jahr zugestimmt.

Durch den Kauf bleibt gemäss Mitteilung zudem genügend Platz für allfällige später nötige Erweiterungen. Das Grundstück liegt in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Das bedeutet, es kann grundsätzlich sofort überbaut werden. Für eine Bebauung sind keine langdauernden Raumplanungsprozesse nötig. Die übrigen unüberbauten Flächen in der Nachbarschaft der Schulanlage Ebnet sind nicht eingezont.

Das Grundstück gehört dem Verein Evangelisches Schulheim Langhalde. Aufgrund der Einzonung ist der Markt für Kaufinteressenten beschränkt, was sich auf den Preis auswirkt. Die Gemeinde stuft die 1,23 Millionen Franken als «partnerschaftlich und sehr fair» ein. (gk/mha)