Abstimmung «Die Siedlungsentwicklung nach innen setzt die Bebauung von Baulücken voraus»: Der Stadtrat sagt Nein zur Wiesli-Initiative Am 12. März wird in der Stadt St.Gallen über die Wiesli-Initiative abgestimmt. Der Stadtrat empfiehlt, das Begehren abzulehnen. Es widerspreche der städtischen Strategie zur Innenentwicklung.

Das Wiesli im Museumsquartier: Anwohner wollen mit einer Zonenplan-Initiative verhindern, dass ein Teil davon überbaut wird. Tobias Garcia

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Planung und Bau, legte am Donnerstag vor den Medien dar, weshalb die Wiesli-Initiative, über die am 12. März in der Stadt St.Gallen abgestimmt wird, abzulehnen sei.

Markus Buschor empfiehlt die Wiesli-Initiative namens des Stadtrats zur Ablehnung. Arthur Gamsa

Das 1400 Quadratmeter grosse Grundstück im Museumsquartier sei der viergeschossigen Wohnzone zugeteilt, sagte Buschor. Die St.Galler Pensionskasse (sgpk) als Grundeigentümerin wolle auf einem Teil des Areals einen Neubau mit 13 Zweieinhalb- und Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen realisieren. Die Wohnungen seien für selbstständiges Wohnen im Alter gedacht, sagt der Baudirektor. Das Bauvorhaben berücksichtige die Vorgaben des rechtsgültigen Überbauungsplans aus dem Jahr 1874.

Markus Buschor: «Nutzung war geduldet»

Als Reaktion auf das Bauvorhaben der sgpk wurde das «Initiativbegehren Für lebendige Quartiere - Wiesli retten» eingereicht - die Wiesli-Initiative. Das Initiativkomitee ist gemäss Buschor der Auffassung, dass die fünf heute noch unbebauten Grundstücke im Innenhof des mittleren Gevierts des Museumsquartiers dem Quartier gesamthaft weiterhin als als zentraler Begegnungsort und Mittelpunkt des Quartierlebens zur Verfügung stehen sollen. Die Initiative verlangt, dass das Wiesli im Zonenplan der Stadt St.Gallen als Nichtbauzone bezeichnet wird. Das Wiesli stelle aus Sicht der Initiantinnen und Initianten einen wertvollen Grünraum in der Innenstadt dar, sagte Buschor. Und: Es sei für sie von hoher Bedeutung für das Quartierleben. Das anerkenne der Stadtrat, sagte Markus Buschor.

Gleichwohl sei die Wiesli-Initiative abzulehnen. Dass die Anwohner das Wiesli sich in den vergangenen 40 Jahren als Begegnungsort aneigneten, sei nachzuvollziehen. Dennoch sei zu berücksichtigen, dass es dabei für beide Seiten stets um eine geduldete Nutzung auf Zeit gehandelt habe.

900 Quadratmeter bleiben frei

Das Wiesli sei der Bauzone zugeteilt und stelle ein Baulücke dar. Die Siedlungsentwicklung nach innen setze die Bebauung solcher Baulücken voraus, sagt Buschor. Eine Unterversorgung des Quartiers in Bezug auf Freiräume sei durch die Überbauung nicht zu befürchten. Verglichen mit anderen Gebieten sei das Museumsquartier mit qualitativ hochstehenden Freiräumen ausgestattet. Dem Quartier werde zudem auch nach der geplanten Überbauung ein Grossteil der Fläche, rund 900 von 1400 Quadratmetern, weiterhin als Quartiertreffpunkt zur Verfügung stehen.

Es gibt gemäss Buschor noch zwei weitere Punkte, weshalb die Wiesli-Initiative abzulehnen sei. Im Falle einer Annahme müsste die Stadt St.Gallen die sgpk wegen der durch die Auszonung eingetretenen Eigentumsbeschränkung mit rund 1,5 bis 2 Millionen Franken entschädigen; das Land verlöre stark an Wert. Eine Auszonung des Wiesli hätte gemäss Baudirektor zudem nachteilige Auswirkungen auf die Bereitschaft von Grundeigentümerinnen und -eigentümern, ihre Grundstücke künftig für Zwischennutzungen zur Verfügung zu stellen.