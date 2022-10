Abstimmung 1,4 Millionen Franken Verkaufspreis: Das ist für das ehemalige Schulhaus Steig in Waldkirch geplant Der Gemeinderat Waldkirch will das Schulhaus Steig verkaufen: Mit der Adasgo Immobilien AG gibt es einen potenziellen Käufer. Ende November entscheidet das Stimmvolk über das Geschäft.

Das Schulhaus Steig steht seit rund drei Jahren leer. Bild: Rita Bolt

Das Schulhaus Steig liegt mitten im Zentrum von Waldkirch neben der Kirche; seit dem Bezug des Schulhauses Breite vor drei Jahren steht es aber leer. Mehrere Jahrzehnte wurde das Steig als Schulhaus mit Kindergarten genutzt. Jetzt hat die Gemeinde keine Verwendung mehr für das 1906 erstellte Gebäude.

Dies kommunizierte sie schon mehrfach – auch in Zusammenhang mit der Liegenschaftsstrategie. «Es ergibt keinen Sinn, ein Gebäude zu unterhalten, das keine strategische Bedeutung mehr für die Gemeindeentwicklung hat», sagt Gemeindepräsident Aurelio Zaccari. Deshalb soll das Schulhaus verkauft werden.

Verkauf ist an Bedingungen geknüpft

Die Liegenschaft Steig hat eine Fläche von 2202 Quadratmetern; die Gartenanlage ist 966 Quadratmeter gross. Der Verkaufspreis beträgt 1,4 Millionen Franken. Der Erlös soll den Reserven zugewiesen werden. Mit dem Verkauf seien Auflagen verbunden, sagt Zaccari: Das Gebäude darf nicht abgerissen und innerhalb von zwei Jahren nach der Baubewilligung müssen die Bauarbeiten aufgenommen werden, ansonsten könnte die Gemeinde ihr Rückkaufsrecht geltend machen.

Die Urnenabstimmung über den Verkauf findet am 27. November statt. Der Gemeinderat empfiehlt den Waldkircher Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem Verkauf des Schulhauses zuzustimmen.

Drei Interessenten zogen sich wieder zurück

Ende des vergangenen Jahres hat die Gemeinde das Grundstück zum Verkauf ausgeschrieben. Vier Kaufinteressenten meldeten sich. Drei der vier seien Waldkircher gewesen. «Drei haben sich nach der Besichtigung der Räume und Technik zurückgezogen», erklärt Zaccari. Einer ist geblieben: die Adasgo Immobilien AG aus Waldkirch.

Inhaber ist der Waldkircher Andreas Schweiss. «Wir möchten den Charme des Schulhauses erhalten und das Gebäude dementsprechend umnutzen», sagt Schweiss. Mit «wir» meint er seine Frau Bettina von Mentlen, die in Waldkirch aufgewachsen ist.

Schweiss vermutet, dass sein Grossvater den Kindergarten im Steig-Schulhaus besucht hatte; er führte in Waldkirch ein Landwirtschaftsbetrieb. Schweiss beschäftigt sich derzeit noch mit der Historie.

Wohnungen, Pavillon und Parkgarage

Geplant ist, im ehemaligen Schulhaus Wohnraum zu schaffen. Das Projekt sieht etwa acht unterschiedlich grosse Wohnungen vor. Neben dem Wohnhaus ist ein Nebengebäude in Pavillonform geplant. Dieses könnte von der Gemeinde gemietet und der Mietvertrag jederzeit gekündigt werden. Schweiss rechnet mit Investitionskosten von 6 bis 7 Millionen Franken. Vorgesehen ist zudem eine Parkgarage mit 17 bis 20 Plätzen.

Nach Ansicht des Gemeindepräsidenten bekommen die Waldkircher mit dem Verkauf der Liegenschaft an die Adasgo «den Fünfer und das Weggli». Zaccari erklärt: «Das Schulhausgebäude bleibt erhalten, es wird attraktiver Wohnraum geschaffen und mit dem zweistöckigen Pavillon erhalten wir öffentlichen Raum.»

Eine Visualisierung zeigt, wie das ehemalige Schulhaus Steig künftig aussehen könnte. Visualisierung: PD

Damit könnten aktuelle Raumbedürfnisse abgedeckt werden. Der Jugendraum beispielsweise, der jetzt noch im Schulhaus Steig untergebracht ist, könnte im Pavillon eingerichtet werden, sagt Andreas Schweiss. «Wir würden uns extrem freuen, wenn wir als lokaler Anbieter hier bauen dürften.» Andreas Schweiss wird am Informationsanlass vom Mittwoch anwesend sein und Fragen beantworten.

In den nächsten Jahren stehen Investitionen an

Die Gemeinde Waldkirch möchte in den nächsten Jahren einige Entscheide in Bezug auf die Sanierung von Schul- und Gemeindeliegenschaften treffen. «Wir rechnen in den nächsten Jahren für den Unterhalt von diversen Schul- und Gemeindeliegenschaften in Waldkirch und Bernhardzell mit Investitionen von gegen 15 Millionen Franken», so Zaccari.

Grosser Investitionsbedarf gibt es in Bernhardzell: Das Mehrzweckgebäude ist 37-jährig, das Schulhaus 71-jährig. Im Schulhaus gibt es eine Einliegerwohnung, die vielleicht umgenutzt werde. «Aktuell ist eine Machbarkeitsstudie in Arbeit», sagt Zaccari.

Teuer zu stehen kommen wird den Waldkircherinnen und Waldkirchern die Sanierung oder ein allfälliger Neubau des 44-jährigen Mehrzweckgebäudes Bünt in Waldkirch. Auch für diese Liegenschaften wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Angestrebt werde, Raumbedürfnisse, die bereits bekannt sind, in die Planung einfliessen zu lassen. «Ziel ist es, möglichst alle Tages- und schulischen Strukturen sowie Räume der Vereine an einem Ort zu vereinen», sagt Zaccari. Ob dies möglich sei, würden die Studie und die Kosten zeigen. Sicher ist aber, dass das sanierungsbedürftige Mehrzweckgebäude Bünt künftig die Zwecke nicht mehr erfüllen könne.