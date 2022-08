Abschied Statt Tennisbälle kullern ein paar Tränen: «Hanna», «Sören» und «Woody» sagen Adieu – in Tübach geht eine Ära zu Ende Nach 34 Jahren Arbeit mit Herzblut für die Tennisbegeisterten der Region am See, geben Hanna und Sören Blomgren die Geschäftsführung der Tennis-Sport AG im September ab. Auch Tennislehrer Woody Woodtli verabschiedet sich in den Ruhestand. Ganz ohne Tennis werden sie allesamt in Zukunft nicht bleiben.

Drei, die aus der regionalen Tennisszene nicht wegzudenken sind: Sören und Hanna Blomgren sowie Woody Woodtli (von links). Bild: Rudolf Hirtl

Sie geben sich cool, Sören Blomgren und Woody Woodtli im Aussenrestaurant der Tennisanlage in Tübach. Im Schatten neben den Sandplätzen 1 und 2 sitzend, dort spielt wegen der sengenden Sonne am Mittwochmittag niemand, betonen sie, wie sehr sie sich auf die Zeit nach dem Tennis freuen. «Ich werde nach dem 23. September keinen Tennisschläger mehr angreifen», bekräftigt der 65-jährige Schwede. Spätestens, nachdem sie von den Freundschaften erzählen, die in ihrer über 30-jährigen Zeit als Tennislehrer entstanden sind, werden aber ihre Blicke doch etwas melancholisch und die Augen wässrig. «Es hat schon die eine oder andere Träne des Abschieds gegeben», räumt Sören Blomgren ein, «und es wird sicher noch einige geben.»

Hanna Blomgren lächelt und stimmt ihrem Mann kopfnickend zu. Trotz aller sentimentalen Gefühle sagt sie aber auch: «Nach 34 Jahren freue ich mich auf das Leben nach dem Tennis. Ich habe nicht mehr die nötige Energie und es ist Zeit für junge Leute.» In Tübach heisst dies, dass Sandro Herzig, der seit Mai dieses Jahres als Geschäftsführer mitwirkt, Hanna und Sören Blomgren nach über 30 Jahren erfolgreichen Wirkens im September definitiv ablöst. Der 39-Jährige ist in der Tennisszene Schweiz gut verankert: Neben seinem breiten Tennis-Wissen bringt er jahrelange Erfahrung als aktiver Spieler und als nationaler Leistungscoach mit.

Weit über 1000 Kinder unterrichtet

Seit der Inbetriebnahme 1976 arbeitet das Tenniscenter Tübach mit schwedischen Tennislehrern: Björn Josefsson, Roy Sjögren, Staffan Parmenius und ab 1986 Sören Blomgren prägten die Schule. Seit 1988 führten Blomgren und Woody Woodtli aus Arbon hier die «Matchpoint Tennisschule». Sie arbeiteten erfolgreich für den Breitensport und begeisterten zahlreiche Menschen für diesen Sport. Legendär auch ihr Mittwoch-Nachmittags-Training für Kinder: Hier bekamen bis zu 106 Kinder die Möglichkeit, den Sport mit den Filzbällen für sich zu entdecken.

Wie viele Kinder sie in den vergangenen 34 Jahren unterrichtet haben, ist laut Woody Woodtli fast nicht abschätzbar. Nach einer kurzen Diskussion sind sich die Drei aber einig, es müssen weit über 1000 Mädchen und Buben gewesen sein. Und aus wie vielen wurde ein Tennissuperstar? «Aus keinem, das war auch nicht unser Anspruch. Wir haben in erster Linie den Spass am Tennis für den Breitensport weitergegeben», sagt Blomgren und Woodtli pflichtet ihm bei:

«Wenn jemand schlecht gelaunt in den Unterricht kommt, ist es unser Ziel, dass er mit einem Lächeln wieder weggeht.»

Ein Tennislehrer sei denn zu 40 Prozent auch Psychologe, stellen beide mit einem Schmunzeln fest. «Tennis macht viel Freude, und die Leute, die wir unterrichten, sind in der Regel sehr gut aufgelegt. Dies hilft uns, auch schwierige Situationen zu meistern», sagt Blomgren und erwähnt eine Situation, die ihm besonders in Erinnerung geblieben ist. Eine Familie, die sich in Tübach unterrichten liess, sei durch Ehe- und Alkoholprobleme völlig zerrüttet gewesen.

«Wir haben die Familie an einem Samstag plötzlich wieder zusammen Tennis spielen sehen. Das war ein besonders schöner Moment.»

Tennislager werden weitergeführt

Der 68-jährige Woody Woodtli arbeitet bereits drei Jahre über seine Pension hinaus. Und auch wenn die beiden nach dem 23. September nicht mehr in Tübach unterrichten werden, 100-prozentig in Pension gehen sie noch nicht. «Wir werden beide unsere Tennislager weiter betreiben und so dem Tennis in dieser Form erhalten bleiben.» Während Blomgren den Tennisschläger nun erst mal zur Seite legt und sich mit seiner Frau Hanna eine zweimonatige Auszeit in Apulien (Ita) gönnt, steht Woodtli weiterhin auf dem Tennisplatz. Einerseits wird er vermehrt mit seinen Kindern Perrine und Colin spielen und anderseits ist er im Teamwettbewerb Interclub aktiv. «Pension» ist für ihn ja sowieso unvorstellbar:

«Mein Tennislehrer ist im Alter von 102 Jahren noch auf dem Platz gestanden. Das kann ich mir auch vorstellen.»

Mit dem Weggang von Hanna und Sören Blomgren geht nicht nur die Geschäftsleitung in neue Hände über, auch sonst gibt es Veränderungen. Die Tennis-Sportanlage in Tübach wurde energetisch auf Fernwärme umgestellt und bekam ein neues, statisch für Solarpanels vorbereitetes Hallendach mit zeitgemässer Isolation. Eine neue spezielle LED-Tennishallenbeleuchtung erhellt die fünf Innenplätze.

Einblick Open Day am Samstag, 27. August Die Tennis-Sport AG lädt am Samstag, 27. August, von 11 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür an der Goldacherstrasse 5 in Tübach ein. Nach einer intensiven Bauphase können nun die ganze Anlage mit ihren Spielmöglichkeiten und Dienstleistungen präsentiert werden. Neben dem «Highlight» der Anlage, dem neuen Poflex Elite-Hartplatz, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, unter anderem mit Gratis-Tennis für alle, einem Show-Match zweier Ex-Leistungsspieler (11.30 Uhr) und Tipps der Tennis Academy von Sandro Herzig. Für Verpflegung ist gesorgt. (pd)

Neu unterrichtet die Tennis Academy

Auf die Sommersaison hin hat zudem die Tennis Academy von Sandro Herzig ihre Arbeit aufgenommen und wird in Zukunft den Tennisunterricht anbieten. Sandro Herzig dazu: «Unser Ziel ist es, Spielern verschiedenster Spielstärken und Altersklassen ein individuell angepasstes Training anzubieten, um das volle Potenzial aus jedem Einzelnen herauszuholen.»

Sandro Herzig. Bild: PD

Unterstützt und begleitet werden laut Herzig Anfänger und Hobbyspieler ebenso wie ambitionierte Jugendliche und Meisterschaftsspieler, um ihre Möglichkeiten und ihr Können zu optimieren. Er sagt: «Damit bietet die Tennis-Sportanlage Tübach beste Bedingungen für heute rund 400 Tennisclub-Mitglieder und externe Spielerinnen und Spieler und will auch in Zukunft in der Region führend und wirtschaftlich erfolgreich bleiben.»