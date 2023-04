Abschied Ein Prosit aufs Privatleben: Der ehemalige Waldkircher Gemeindepräsident legt sein letztes Amt nieder Ein Urgestein sagt Adieu: Der ehemalige Waldkircher Gemeindepräsident Franz Müller war «unglaubliche 30 Jahre» Präsident der Wohnsiedlung Wilen. Nun ist Schluss: Müller zieht sich ins Privatleben zurück.

Franz Müller, ehemaliger Gemeindepräsident von Waldkirch und ehemaliger Kantonsrat, gibt sein letztes Amt ab. Bild: Rita Bolt

«Mir geht es so weit gut», antwortet Franz Müller auf eine entsprechende Frage, lächelt und erhebt sein Glas Rotwein. Seine beiden Gehstöcke am Tisch zeigen jedoch, dass er gesundheitlich angeschlagen ist und beim Gehen Sicherheit braucht. Er führt zum 30. und letzten Mal durch die Generalversammlung der Genossenschaft Wohnsiedlung Wilen-Waldkirch. Als Einstieg wird ein feines Nachtessen serviert. Gestärkt, gut gelaunt und mit einer Prise Humor handelt Müller die Traktanden zügig ab. «Unglaubliche 30 Jahre», würdigt Vizepräsident Cornel Staub am Schluss der Versammlung Müllers unermüdlichen Einsatz für die Wohnsiedlung. «Das muss dir erst einmal einer nachmachen.» Vielleicht Peter Ilg? Er wird einstimmig als Nachfolger Müllers gewählt.

Bürger brachten Idee einer Wohnsiedlung auf

Mit dem Rücktritt als Präsident der Wohnsiedlung Wilen zieht sich Franz Müller ganz ins Privatleben zurück. Wehmütig sei er nicht, sagt er. Die Idee einer Wohnsiedlung sei damals aus der Bevölkerung gekommen. Er habe sich dieses Anliegens angenommen und alles immer sauber abgeklärt. «Immer im Einverständnis mit den Bürgerinnen und Bürgern.» Am 23. August 1993 hat Müller als Tagespräsident die Gründungsversammlung und am 29. September 1993 die erste Sitzung geleitet. Seither hat er das Zepter nie aus der Hand gegeben. Erst jetzt, nach der 30. Versammlung – der Jubiläumsversammlung – ist er abgetreten.

Franz Müller hatte nicht nur bei der Wohnsiedlung Wilen einen langen Atem: er war 26 Jahre Gemeindepräsident von Waldkirch. Zudem war er von 1988 bis 2008 für die CVP im Kantonsrat. «Es gab als Gemeindepräsident und als Kantonsrat Hochs und Tiefs», sagt der 68-Jährige rückblickend. Ein «Hoch» kann er bei der Wohnsiedlung Wilen verzeichnen: Die 15 Wohneinheiten sind vermietet und die Finanzen intakt. Im März 2021 wurde eine Photovoltaikanlage mit 68 Paneelen erstellt. In diesem Jahr soll ein Velounterstand für 35’000 Franken gebaut werden.

Nach Arnegg umgezogen

Franz Müller ist gebürtiger Waldkircher, hat im Chenner in einem Einfamilienhaus gewohnt. Das Haus bewohnt jetzt eine seiner vier Töchter mit Familie. Müller und seine Frau Ruth sind vor zwei Jahren nach Arnegg umgezogen. «Wir haben in Waldkirch nichts Passendes gefunden.» Nicht ausgeschlossen sei, dass er nach Waldkirch zurückkehren werde. Er verfolge das Geschehen in Waldkirch nach wie vor. Und langweilig werde es ihm auch nach seinem letzten Rücktritt nicht – er habe neun Enkelkinder.