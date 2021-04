ABGELEHNTE PETITION Aus der Velobrücke zwischen Engelburg und St.Gallen wird nichts – «aufgrund der Unfähigkeit, weiterzudenken» Armin Kappelers Petition für eine direkte und sichere Veloverbindung von Engelburg nach St.Gallen wird nicht weiter berücksichtigt. Die Gemeinde Gaiserwald sieht seinen Vorschlag nicht als möglich an. Dabei sei es nur ein Anstoss gewesen, sich mit der Problemstelle auseinanderzusetzen, sagt der 72-Jährige.

Auf der Petitionsplattform von CH Media fordert Armin Kappeler eine direkte und sichere Veloverbindung von Engelburg nach St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Die Idee einer Velobrücke über das Sittertobel, vorgestossen von Armin Kappeler, wird nicht weiterverfolgt. Dies teilt die Gemeinde Gaiserwald am Montag mit. «Für die vorgeschlagene Lösung existiert bereits eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2015», heisst es. An der Beurteilung werde festgehalten und auf die Lancierung eines solchen Projekts entsprechend verzichtet.



Der 72-jährige Engelburger ist enttäuscht, aber nicht überrascht. «Ich habe es genauso erwartet», sagt Kappeler.

«Aber ich gebe nicht auf. Ich habe den Eindruck, dass mein Vorschlag einfach falsch verstanden worden ist.»

Er hatte über die Plattform petitio.ch eine Petition für eine direkte und sichere Veloverbindung von Engelburg nach St.Gallen eingereicht – und zwar in Form einer Hängebrücke von der Rüti in Engelburg hinüber zum Hätterenwald in St.Gallen. Damit wollte er eine Diskussion auslösen, etwas in Gang bringen. Er schlug gleich zwei Varianten vor, wo diese Brücke zu stehen kommen könnte. «Ich habe mir überlegt, an welcher Stelle sie am besten passen würde von der Höhe her.» In der einen Variante wäre die Brücke etwa 800 Meter lang, in der anderen rund 250 Meter. Der einzige Unterschied ist der Startpunkt in Engelburg, in beiden Versionen würde die Brücke in die Hätterenstrasse münden.



Hohe Kosten und Anspruchsvolle Integration

«Der Beurteilung des Petitionärs kann selbstverständlich gefolgt werden», so die Gemeinde Gaiserwald weiter. Das Anliegen sei insofern auch gerechtfertigt. Die Verbesserung dieser Situation sei aufgrund der Topografie und der engen Platzverhältnisse allerdings sehr anspruchsvoll.

«Die Idee einer neuen direkten Brückenverbindung über das Sittertobel zwischen Engelburg und St.Gallen wäre eine gelungene Alternative.»

Im Rahmen der 3. Generation des Agglomerationsprogramms St.Gallen-Bodensee liessen die Gemeinden Gaiserwald und Untereggen sowie die Tiefbauämter von Stadt und Kanton St.Gallen unter Koordination der Geschäftsstelle Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee die Machbarkeit einer solchen Brückenverbindung prüfen.

Untersucht wurden verschiedene Varianten mit Brücken über die Autobahn und solchen, welche vor der Autobahn endeten. Die mutmasslichen Kosten belaufen sich gemäss Grobkostenschätzung – je nach Variante – zwischen 8 und 13 Millionen Franken. Trotz der grundsätzlichen Machbarkeit wurde im Jahr 2015 auf die weitere Bearbeitung des Projekts für eine Brücke über die Sitter für den Fuss- und Radverkehr namentlich aufgrund der hohen Kosten und der anspruchsvollen Integration in das Landschaftsschutzgebiet Sittertobel verzichtet.



Geradezu gefährlich und unzumutbar

«Ich verstehe die Reaktion des Gemeinderats auf meinen Vorschlag», sagt Kappeler. Aber: Es war eine Ideenskizze und nicht in Stein gemeisselt. Eine Velobrücke wäre cool, aber darum ginge es nicht. Kappeler ging es vor allem darum, dass die Fahrt von Gaiserwald in die Stadt nicht gerade velofreundlich ist. Zwar sei der Weg von Engelburg bis zur «Spisegg» auf der Alten St.Gallerstrasse noch akzeptabel. Aber der nächste Abschnitt, wenn es auf der Hauptstrasse am Strassenrand hochgeht bis zum Stahl, sei «geradezu gefährlich und unzumutbar», sagt der 72-Jährige.

«Die Strasse ist eng, darauf fahren viele Autos, auch Busse und Lastwagen.»



Der Unfall, der sich vergangenes Wochenende auf der St.Josefen-Strasse ereignete, sei der Beweis dafür. Ein Autolenker wollte einen Lastwagen überholen und erfasst dabei frontal einen Velofahrer. Dieser wurde mittelschwer verletzt und musste gemäss Mitteilung der Stadtpolizei ins Spital eingeliefert werden. Kappeler sagt: «Die heutige Situation ist nicht gut. Es wäre schon längst eine velogerechte Alternative fällig – und so, wie ich das sehe, gibt es viele Möglichkeiten, dies zu realisieren.» Eine Alternative wäre zum Beispiel, den Veloweg weiterzuziehen oder das Trottoir zu erweitern, damit ihn nicht nur Fussgänger verwenden können.



Kappeler ist entschlossen, eine Lösung für dieses Problem zu finden.

«Wenn ich muss, gehe ich beim Kanton klopfen. So kann die Sache nicht stehen bleiben.»