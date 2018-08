Güsel bricht Gewohnheit: Gossauer bemängeln weite Wege zu den Unterflurbehältern

62 von 160 geplanten Unterflurbehältern in Gossau sind gebaut. Damit können Abfallsäcke an jedem Wochentag entsorgt werden. Allerdings müssen manche Einwohner dafür weitere Wege in Kauf nehmen.