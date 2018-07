Abbruch im Zentrum von Wittenbach hinterlässt eine Lücke Aufgrund des Überbauungsprojekts im Zentrum von Wittenbach, sind die Sozialwohnungen in den Martin-Blöcken nicht mehr bewohnbar. Fünf Bewohner wurden übergangsweise in einer Privatwohnung einquartiert. Fabian Egger

Wo jetzt noch ein Teil des Martin-Blocks steht, beginnt schon bald der Aufbau eines neuen Migros-Gebäudes. (Fabian Egger)

Vom einen Trakt ist bereits nichts mehr zu sehen, der andere scheint noch praktisch unberührt. Inmitten von Trümmerteilen stehen Bagger und Arbeiter und machen sich gerade am verbleibenden Teil der Martin-Blöcke zu schaffen. Schon bald wird auch dieser dem Erdboden gleichgemacht. Durch den Abbruch der Martin-Blöcke, die dem Überbauungsprojekt im Zentrum weichen müssen, verliert die Gemeinde Wittenbach die drei Sozialwohnungen, die sie darin gemietet hatte. Diese will sie nun ersetzen.

Die neuen Wohnungen befinden sich im ehemaligen Kirchgemeindehaus an der Vogelherdstrasse 6 und werden aktuell umgebaut. «Vor zwei Monaten lebten noch fünf Asylbewerber in einer Sozialwohnung im Martin-Block, die anderen Bewohner haben wir bereits vorher umquartieren können», sagt Fredi Widmer, Gemeindepräsident von Wittenbach. Da das ehemalige Kirchgemeindehaus aber erst Ende August bezugsbereit ist, suchte die Gemeinde eine vorübergehende Lösung für die fünf Personen. «Eine Wittenbacher Familie meldete sich auf unsere Ausschreibung und bot uns eine Wohnung an, die wir dann für die Asylbewerber gemietet haben.» Von den ursprünglich fünf Personen sind nur noch deren vier übrig, da eine Frau ausgezogen ist und jetzt gemeinsam mit ihrem neugeborenen Kind in einer anderen Wohnung lebt.

20 Personen im Kirchgemeindehaus

Im ehemaligen Kirchgemeindehaus leben bereits jetzt neun Flüchtlinge. Sie wohnen im Obergeschoss des Hauses, weshalb sie der Umbau im unteren Teil des Gebäudes nicht tangiert. Dort entstehen zwei Wohnungsteile und ein Gemeinschaftsraum. Der Gemeinderat hat dafür einen Kredit von 182000 Franken gesprochen, welcher aber dem fakultativen Referendum unterstellt war. Deshalb konnten die Umbauarbeiten erst im Juni beginnen, obwohl schon länger klar war, dass für die Sozialwohnungen in den Martin-Blöcken Ersatz gefunden werden muss. Ende August sollten die vier Asylbewerber dort einziehen können. «Die neuen Wohnungen sollen je fünf bis sechs Personen Platz bieten», sagt Widmer. Ab August leben 13 Personen im Kirchgemeindehaus. Sieben weitere könnten nach und nach dazu kommen. Wer das sein soll, entscheidet das Wittenbacher Sozialamt. Laut Widmer wird darauf geachtet, dass unter den Bewohnern möglichst kein Konfliktpotenzial besteht und sie auch ethnisch gut zusammenpassen.