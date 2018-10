Ab Sonntag fahren Züge durch den Ruckhaldetunnel Die Appenzeller Bahnen haben ihr Jahrhundertprojekt vollendet: Am Sonntag nehmen sie den neuen Ruckhaldetunnel in Betrieb. Mit der Vollendung der Durchmesserlinie im März folgt dann die Bewährungsprobe. David Gadze

Ab Sonntag fahren die Züge von und nach Appenzell durch den Ruckhaldetunnel.

Auf dem Hang ist die alte Strecke zu sehen. (Bild: Michel Canonica/4. Oktober 2018)

Für den öffentlichen Verkehr in der Stadt St.Gallen ist es ein historischer Tag: Am Sonntag nehmen die Appenzeller Bahnen (AB) die Neubaustrecke mit dem Ruckhaldetunnel als Herzstück in Betrieb. Er ersetzt die alte Bergstrecke zwischen dem Güterbahnhofareal und dem Riethüsli und verkürzt die Fahrzeit auf diesem Abschnitt um zwei Minuten. Dies ermöglicht künftig einen Viertelstundentakt und einen zweiten Schnellzug von Appenzell nach St.Gallen.

Ziemlich genau zweieinhalb Jahre nach dem offiziellen Baubeginn ist das Jahrhundertprojekt der Appenzeller Bahnen nun also vollendet. Am Samstag weihen sie es mit einem Eröffnungsfest gemeinsam mit der Bevölkerung ein.

«Faszination Eisenbahn in all ihren Facetten»

Die Erleichterung, aber auch die Freude über den Abschluss der Arbeiten ist bei AB-Direktor Thomas Baumgartner förmlich spürbar. Für ihn persönlich sei es eine schöne Sache gewesen, die «Faszination Eisenbahn in all ihren Facetten» so hautnah miterleben zu können – mit Bau, Betrieb, Beschaffung neuer Züge, Mitarbeiterschulungen, Marketingaktivitäten und so weiter. Und für die Appenzeller Bahnen sei es ein «Meilenstein» in ihrer über 130-jährigen Geschichte. Umso glücklicher sei er, dass es keinerlei Probleme gegeben habe, sagt Baumgartner.

«Wir hatten keine Unfälle, konnten den Zeitplan einhalten und liegen im Budget.»

Auch die Testfahrten mit den neuen «Tango»-Zügen seien reibungslos abgelaufen. Anpassungen am Rollmaterial oder an der Infrastruktur seien nicht notwendig gewesen.

Sämtliche Bauarbeiten werden bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Auch der neue direkte Zugang zum Gaiserbahnhof von der St.Leonhard-Strasse her wird am Wochenende in Betrieb genommen. Ganz am Ziel sind die Appenzeller Bahnen jedoch noch nicht. Der nächste wichtige Schritt erfolgt in zwei Monaten: Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember verbinden die AB die beiden Teilstrecken St. Gallen–Appenzell und St.Gallen–Trogen zur Durchmesserlinie. Ausserdem fahren ab dann abends zwischen St.Gallen und Appenzell Züge statt Busse, und zwar im Halbstundentakt. Das Entfernen der Kletterweiche wird dann quasi der letzte Akt der Bauarbeiten sein.

Viertelstundentakt erst ab Mitte März

Allerdings verkehren die Züge dann noch nicht auf beiden Teilstecken im Viertelstundentakt. Denn bis Dezember werden erst acht der insgesamt elf «Tango»-Züge ausgeliefert sein. Der Grund dafür ist, dass die AB ursprünglich planten, sieben neue «Tangos» zu kaufen und die fünf Züge der «Trogenerbahn» zu ertüchtigen, damit sie ebenfalls durch den Ruckhaldetunnel fahren können. Dies wäre aber gemäss Baumgartner «technisch sehr schwierig» gewesen. Deshalb entschlossen sich die AB schliesslich, diese Züge zu verkaufen und auf der ganzen Strecke dasselbe Rollmaterial einzusetzen. Da sich die Verkaufsverhandlungen mit dem Kanton Neuenburg hingezogen hätten, sei die Bestellung der restlichen vier «Tangos» erst später erfolgt. Am 18. März gibt es deshalb nochmals einen kleineren Fahrplanwechsel – und ab dann auch auf der Strecke zwischen St.Gallen und Teufen einen Viertelstundentakt zu Hauptverkehrszeiten. Damit entsteht zwischen dem Riethüsli und der Notkersegg eine attraktive innerstädtische Verbindung.

Spätestens ab dann beginnt die Bewährungsprobe für die neue Durchmesserlinie. Eins ist klar: Die investierten Millionen müssen sich dereinst auf die Nachfrage auswirken. «Uns ist klar, dass irgendwann ein Schub kommen muss», sagt Thomas Baumgartner. Das System sei aber relativ träge. Bis sich ein neues Angebot durchsetze, gehe es meist lange. «Ich gehe davon aus, dass wir das frühestens ab 2020 spüren werden.»