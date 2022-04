A1 Fünf Unfälle auf der Autobahn bei Rorschacherberg – riesiger Stau Auf der Autobahn Höhe Rorschacherberg ist es am Samstagmittag zu mehreren Unfällen gekommen. Dies führte zu einem Rückstau bis Meggenhus.

Die Unfälle sorgten für einen langen Stau. Bild: Leserreporter

Am Samstag kam es auf der Autobahn A1 auf Höhe Rorschacherberg in Fahrtrichtung St.Margrethen zu fünf Unfällen. Laut Marina Menzi, Mediensprecherin der Kantonspolizei St.Gallen, kam es zuerst zu zwei Selbstunfällen, bei denen die Autos in Strasseneinrichtungen prallten. Anschliessend sei in diese Fahrzeuge je noch ein Auto gekracht. Beim fünften Unfall auf dieser Strecke waren vier Fahrzeuge involviert.

Es kam zu einem riesigen Stau bis Meggenhus mit einer Wartezeit von bis zu über einer Stunde. Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet. «Bei den Unfällen gab es keine Schwerverletzten», sagt Menzi. (red)

