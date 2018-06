A1-Anschluss für die Stadt am See: Gegner kritisieren die Behörden scharf

Der Verein «Kein 3. Autobahnanschluss» wirft den Gemeindebehörden in der Stadt am See eine einseitige Informationspolitik vor. Vorzüge würden hochgejubelt, kritische Punkte unter den Teppich gekehrt.