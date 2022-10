A-cappella-Gesang mit Maul-Wurf

Die Donnerstags-Gesellschaft Thal organisiert morgen Samstag, 29. Oktober, ein Konzert mit der A-cappella-Gruppe Maul-Wurf. Die fünfköpfige Gruppe um den Thurgauer Fredi Koller besteht in der heutigen Form seit dem Jahr 2016, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. Dazu gehören ausserdem die vier Stimmen von Jeannine, Gabi, Lea und Cico. Bekannt sind sie gemäss Mitteilung aufgrund von diversen Auftritten in Radio und Fernsehen, unter anderem aus der SRF 1-Sendung «Viva Volksmusik» von Nicolas Senn.

In ihrem Repertoire haben sie überwiegend Rock'n'Roll und Doo-Wop – Lieder in Deutsch, Englisch und Italienisch, schreiben die Veranstalter in der Mitteilung. Und weiter: «Die Songs sind meistens auf einem wunderschönen Dreiklang arrangiert mit Fredi Koller am Bass, aber gleichzeitig präsentiert auch jeder von ihnen seine eigene, einzigartige Leadstimme.»

Das Konzert von Maul-Wurf findet im Saal des Restaurants Ochsen an der Dorfstrasse 7 in Thal statt und beginnt gemäss Mitteilung um 20 Uhr, Türöffnung ist bereits um 19 Uhr. Der Eintritt ist für Besitzerinnen und Besitzer des Jahresabonnements der Donnerstags-Gesellschaft gratis. (pd/woo)