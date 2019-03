Zu viele Anmeldungen für die «Flade»: Jetzt entscheidet das Los über die St.Galler Schüler

Nach Ablauf der Anmeldefrist zeichnet sich ab: Das Interesse der St.Galler Schüler an einer Ausbildung an der katholischen Kantonssekundarschule «Flade» ist gross, die Anmeldungen landen im Lostopf. Auch Katholiken ist der Platz an der «Flade» nicht sicher.