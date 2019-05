76-jährige Töfflifahrerin nach Sturz in Steinach verletzt Auf der Rorschacherstrasse in Steinach ist am Montagmorgen eine 76-jährige Frau leicht verletzt worden. Es kam zur Kollision zwischen dem Töffli und einem Auto.

Bei der Kreuzung Schul-/Rorschacherstrasse kam es zur Kollision zwischen Töffli und Auto. (Bild: Kapo SG)

(jor/kapo) Eine 35-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Schulstrasse in Steinach und beabsichtigte, in die Rorschacherstrasse Richtung Roggwil einzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine 76-jährige Frau mit ihrem Töffli auf dem Veloweg der Rorschacherstrasse in Richtung Roggwil.

Bei der Einmündung Schul-/Rorschacherstrasse kam es darauf um 8.15 Uhr zur Kollision der beiden Fahrzeuge, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Dabei stürzte die 76-jährige Töfflifahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 76-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst medizinisch betreut und anschliessend nach Hause gefahren. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von über 1000 Franken.