Video

700-Meter-Graffiti im neuen Ruckhaldetunnel in St.Gallen: «Wer nicht will, sieht es nicht»

Mitten in neuen Eisenbahntunnel in St.Gallen entsteht der längste Alpaufzug der Welt. Auf rund 700 Metern sprayt der bekannte Schweizer Künstler Pirmin Breu den Alpaufzug in Graffiti-Form.