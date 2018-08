63-Jährige bei Verkehrsunfall in St.Gallen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen in St.Gallen eine 63-jährige Autofahrerin unbestimmte Verletzungen zugezogen. Sie klagte nach einer heftigen Kollision mit einem parkierten Fahrzeug über Schmerzen in der Brust.