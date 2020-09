50 Millionen Franken fürs Blumenwies: So stellt sich der St.Galler Stadtrat die Erneuerung des Hallenbads vor Die Stadt St.Gallen veröffentlicht weitere Details zur geplanten Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies: Auf eine Parkgarage wird verzichtet, die Wasserfläche wird verdoppelt. Zudem ist ein Provisorium mit Traglufthalle im Lerchenfeld geplant. Das Parlament entscheidet im Oktober über die Vorlage, eine Volksabstimmung ist Anfang März 2021 vorgesehen.

Visualisierung: PD

(pd/tn) Ein neues Becken mit höhenverstellbaren Boden, ein Warmwasser-Aussenbereich und eine neue Saunalandschaft: Mit insgesamt 49,6 Millionen Franken will die Stadt St.Gallen das Hallenbad Blumenwies im Osten der Stadt erneuern und erweitern.

In einer Medienmitteilung begründen die Verantwortlichen die geplanten Investitionen unter anderem wie folgt:

«Ein Postulatsbericht aus dem Jahr 2010 zeigt auf, dass die Stadt St.Gallen gemäss Norm des Bundesamts für Sport (Baspo) seit Jahren über zu wenig Hallenbad-Wasserfläche verfügt.»

Diesem Umstand soll die Erweiterung des Hallenbads Blumenwies Rechnung tragen. Realisiert werden soll ein neues Sportschwimmbecken mit 13 Bahnen à je 25 Metern Länge und einer Tiefe von 2 Metern. Damit könne künftig auch der Wasserballsport angemessen betrieben werden. Darüber hinaus seien insbesondere beim Eingangs- und Bistrobereich sowie bei den Garderoben Verbesserungen vorgesehen.

Visualisierung: PD

Vom Sport- zum Erlebnisbad

Nebst mehr Wasserfläche will die städtische Bäderpolitik auch Trends und Entwicklungen in der Bäderlandschaft berücksichtigen. Hier würden sich reine Sportbäder zusehends zu Freizeit-, Erlebnis- und Gesundheitsanlagen entwickeln.

«Die Saunalandschaft soll erneuert und vergrössert werden. Als zusätzliches Angebot zum Schwimmbadbesuch ist ein Warmwasser-Aussenbecken geplant», heisst es in der Mitteilung.

Visualisierung: PD

Während der Bauarbeiten für die Erneuerung und Erweiterung müsse das Hallenbad für zwei Wintersaisons geschlossen werden. Als Provisorium soll das bestehende Schwimmerbecken im Freibad Lerchenfeld mit einer Traglufthalle überdacht und beheizt werden.

Familiengärten bleiben gesichert, auf Parkgarage wird verzichtet

Für die Gestaltung hat sich die Stadt vom Projekt mit dem Namen «Waikiki» unter Federführung des St.Galler Architekten Andy Senn überzeugen lassen. Das Blumenwies werde bis zur Martinsbruggstrasse erweitert und rücke so zum Strassenraum in die erste Reihe. Zunächst sei im Projekt eine neue Parkgarage vorgesehen gewesen. «In der Ausarbeitung des Vorprojekts hat sich gezeigt, dass die Kosten dieser Lösung aufgrund der geringen Tiefgaragengrösse und des anspruchsvollen Baugrunds unverhältnismässig hoch ausfallen», schreibt die Stadt.

Die Parkierung bleibt im östlichen Teil des Grundstücks und ist oberirdisch angeordnet. Für den Normalbetrieb reicht diese Anzahl Parkplätze aus. Bei Grossanlässen wird die Einbindung von vorhandenen umliegenden Parkplätzen angestrebt. Das Blumenwies ist zudem durch den öffentlichen Verkehr sehr gut erschlossen. Wie sich bereits im Projektwettbewerb gezeigt habe, können die Familiengärten erhalten bleiben. «Einzig ein Landstreifen entlang des Hallenbad-Grundstücks wird während der Bauzeit beansprucht.»

Visualisierung: PD

Sanierung Volksbad wird verschoben

Neben dem Blumenwies ist das Volksbad das zweite öffentliche Hallenbad in der Stadt St.Gallen. Das Bad mit seinem Jugendstilcharakter wurde 1906 eröffnet und ist das älteste noch betriebene Hallenbad der Schweiz.

Der Stadtrat hat für das Volksbad verschiedene Nutzungsoptionen geprüft und möchte dieses aus denkmalpflegerischen und betrieblichen Gründen grundsätzlich als Bad erhalten.

In Anbetracht der gegenwärtigen Finanzlage seien die erforderlichen Investitionen für die Stadt derzeit aber nicht tragbar. «Daher hat der Stadtrat die Arbeiten am entsprechenden Projekt um fünf Jahre verschoben», heisst es in der Mitteilung abschliessend.