Jugendmusikfest Über 4000 junge Musikantinnen und Musikanten erwartet: So bereitet sich die Stadt auf das Jugendmusikfest vor Am Wochenende findet auf dem und um das Olma-Areal das 18. Schweizer Jugendmusikfest statt. Über 4000 Jugendliche aus dem ganzen Land bestreiten den Wettbewerb der jungen Musikvereine.

In St. Gallen sind die Flaggen für das anstehende Jugendmusikfest gehisst. Bild: zvg

‹Es sind grosse Mengen, die wir über das Festwochenende bewältigen müssen› schreibt Markus Straub, OK-leitender Vizepräsident des Schweizer Jugendmusikfests und Alt-Kantonsrat. Von Samstag bis Sonntag ist der alle vier Jahre abgehaltene Wettbewerb der jungen Musikvereine auf dem St.Galler Olma-Areal zu Gast. Über 4000 Musikantinnen und Musikanten, im Alter von zwölf bis 25 Jahren, werden erwartet, dazu über 500 erwachsene Mitglieder der Vereine als Betreuer. All diese gilt es dann angemessen zu verpflegen und zu beherbergen.

Athletik Zentrum wird zum Massenlager

Tatsächlich gestaltete sich die Unterbringung so vieler Personen erstaunlich einfach: Wahre Massenlager bieten – nah am «Epizentrum» des Festgeschehens – die Olma-Halle 9.0, daneben das Athletik-Zentrum, verschiedene andere Turnhallen und einzelne Schulzimmer der umliegenden Schulhäuser. Hier sollen all die Jugendlichen Quartier finden – inklusive ihrer Betreuer: Jemand müsse ja in den riesigen Schlafsälen für etwas Ruhe und Ordnung sorgen, meint Straub schmunzelnd.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Über 20’000 Mahlzeiten muss die auf dem Olma-Areal verankerte Säntis Gastronomie am Wochenende für die Musikantinnen und Musikanten zubereiten. Dass man den Jugendlichen nicht drei Tage lang Hörnli mit Ghackets vorsetzen wolle, verspricht Straub: «Das gibt es am ganzen Wochenende nur einmal.» Man habe aber auf jeden Fall darauf geachtet, einen Menüplan zusammenzustellen, der allen schmecken sollte - hungern müssen auch Vegetarier und Personen mit Intoleranzen nicht. Genau so wenig übrigens die ‹zivilen› Festbesucherinnen und Festbesucher: An zahlreichen Ständen auf dem Olma-Gelände sollte so gut wie jeder Geschmack auf seine Kosten kommen.

Konzerte: Andrew Bond, Bliss und KlangX

Um die Musikantenschar bei Laune zu halten (und allfälligem Drang zu jugendlichem Schabernack zuvorzukommen), haben die Organisatoren ein vielseitiges Rahmen- und Unterhaltungsprogramm zusammengestellt, von dem auch die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen ist: Es besteht aus einer Reihe von Workshops rund um das Thema Musik sowie aus Konzerten, bei denen verschiedene Sparten abgedeckt werden: Für die sinfonischen Instrumentalisten gibt es am Samstagnachmittag ein Familienkonzert, arrangiert von Musical-Urgestein Andrew Bond – eine musikalische Reise durch die Jahreszeiten (so der Titel des Konzerts), bei der das Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester Stücke von Vivaldi, Mozart und Grieg sowie auch Songs von Bond (im klassischen Gewand) präsentiert. Dies nicht in St. Gallen, sondern im Würth-Haus Rorschach.

Auch in der Stadt selbst gibt es noch anderes zu hören als Blasmusik-Konzerte: Bereits am Freitag, an dem der Festbetrieb (nicht aber der Musikwettbewerb) beginnt, gibt es in der Olma-Halle 9.1. A-Cappella-Comedy von Bliss zu hören, und am Samstag gastiert hier das KlangX, eine Kollaboration junger Akkordeonistinnen und Akkordeonisten mit der Big Band der Militärmusik. Für diese drei Konzerte gibt es separate Tickets; die Showkonzerte, welche verschiedene weitere Musikformationen auf dem Olma-Areal geben, sind dagegen im jeweiligen Tageseintritt inbegriffen.

Karin-Keller Sutter kürt den Siegerverein

Das Rahmenprogramm dient aber nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der musikalischen Weiterbildung der jungen Vereinsmitglieder, betont Straub. Diesen Zweck verfolgen die verschiedenen Workshops, bei denen musikalische Themen den Fokus bilden: So können sich die Jugendlichen etwa mit den Grundlagen des Beatboxing vertraut machen oder Tipps für das in den Musikvereinen so wichtige Paradieren erhalten. Die Plätze der Workshops sind begrenzt; Voranmeldungen sind nötig - auch für interessierte ‹externe› Jugendliche.

Frei zugänglich sind hingegen der Parademusikwettbewerb auf der Sonnenstrasse und die Konzerte, die einige junge Formationen am Samstag auf dem Blumenmarkt geben. Letztere sind nicht zu verwechseln mit dem eigentlichen Herzstück des Fests, dem ‹Wettspielen›, das sich auf vier verschiedene Bühnen verteilt, zwei auf dem Messeareal, eine in der Tonhalle und eine in der Aula der Kantonsschule am Burggraben. Die jungen Musikvereine spielen hier je ein für ihre Kategorie festgelegtes Pflichtstück und ein weiteres Stück nach Selbstwahl. Eine in der musikalischen Sparte erfahrene Jury bewertet die Auftritte nach Kriterien wie Intonation, rhythmische Stimmigkeit oder auch Interaktion der Jugendlichen mit dem Dirigenten. Auch der vorherige Auftritt in der Parademusik fliesst in die Bewertung ein, welche am Sonntag die Grundlage der Siegerehrung bildet. In der Arena des Messegeländes wird bei dieser Schlussfeier auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter vor Ort sein. Anders als für die Parademusik ist für das ‹Wettspielen› ein Zweitageseintritt erforderlich - dies aber nur für Erwachsene.

Knabenmusik heisst neu ‹Sinfonics›

Der eigentliche Anlass, das Jugendmusikfest, nach St. Gallen zu holen, verdient Beachtung: Dieses Jahr feiert nämlich die Knabenmusik der Stadt ihr 75-jähriges Bestehen. Anlässlich der Jubiläumsfeier am Freitagabend will man auch gleich den neuen Namen des Vereins offiziell machen: Der Begriff Knabenmusik sei heute wohl ein potenzieller Stein des Anstosses, meint Straub. Gerade weil in der Knabenmusik seit vielen Jahren auch Mädchen dabei seien, habe man sich entschlossen, den traditionellen Namen zugunsten des genderneutrale Formulierung ‹Sinfonics› abzulegen. Ablegen wird man auch die alten Uniformen - die am Freitag feierlich durch eine neue Garderobe ersetzt werden.