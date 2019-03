Training in Arnegg für die WM: Emil Giger schafft 35 Meter Zaun in knapp zwei Stunden

Acht Wettkämpfer messen sich am 13. April im Allgäu an der Weltmeisterschaft im Zaunbau. Für die Schweiz tritt Emil Giger an. Sein Handwerk hat er bei der Alpsteinzaun AG in Arnegg erlernt.