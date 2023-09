325-Jahr-Jubiläum Standing Ovations für Guy Parmelin: Bundesrat bezeichnet Gewerbe Rorschach als Dinosaurier der Schweizer Wirtschaft Der Gewerbeverein Region Rorschach feierte am Samstag im Stadthofsaal Rorschach sein 325-Jahr-Jubiläum. Für den Höhepunkt des Abends war Guy Parmelin besorgt, der in seiner launigen Rede die Gratulation des Bundesrates überbringt, KMUs als Pfeiler des Schweizer Wohlstandes bezeichnet und mahnt, weiterhin auf Innovation und Forschung zu setzen.

Guy Parmelin bei seinem samstäglichen Besuch in Rorschach, flankiert von Corina Hirzel, Röbi Raths (links) und Stefan Meier. Bild: Arthur Gamsa

Als der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung beim «Stadthof» in Rorschach eintrifft, strahlt die Sonne vom Himmel. Er entschliesst sich spontan, im Gartenrestaurant vom «Treppenhaus» einen Espresso zu trinken. Corina Hirzel, Präsidentin Gewerbe Region Rorschach, Stefan Meier, OK-Präsident Jubiläumsfeier, Stadtpräsident Röbi Raths und Ex-Stadtpräsident Thomas Müller leisten ihm dabei Gesellschaft, während zwei Polizisten in Anzug und Krawatte in Schlagdistanz aufmerksam die Gegend, und vor allem die am Trottoir vorbeischlendernden Menschen beobachten.

Er geniesse es, sich in der Schweiz als Politiker fei und unkompliziert bewegen zu können, sagt Guy Parmelin und erzählt mit einem Augenzwinkern, dass in den USA sogar ein Polizist vor seiner Hoteltüre geschlafen habe, oder es ein Gast aus Frankreich kaum fassen konnte, dass keine Bodyguards zugegen waren, als sie in Lausanne zusammen ein Café besuchten; damals war Parmelin Bundespräsident, also höchster Schweizer.

Dinosaurier der Schweizer Wirtschaft

Die Ostschweiz kenne er gut, sagt Guy Parmelin und erinnert an das Jahr 2016 als er auf der Arionwiese die Rede zum 1. August gehalten habe. Die Ostschweiz sei eine wichtige Schweizer Gegend, diese sollte aber mehr Selbstvertrauen haben. Aus den Bereichen Gewerbe und Industrie werde vor allen der Mangel an Fachkräften an ihn herangetragen. Sein Department arbeite gut mit Sozialpartnern, Berufsbildungen und Universitäten zusammen und versuche Lösungen zu finden. Von einer direkten Unterstützung in Form von Subventionen halte er wenig, dies entspreche nicht der Schweizer Kultur.

Bundesrat Guy Parmelin bei seiner Ankunft vor dem «Stadthof» in Rorschach. Bild: Arthur Gamsa

Beunruhigen würden den Bundesrat die grossen Industrieprogramme in den USA und in der EU. Es sei unbedingt zu vermeiden, dass die Schweizer Industrie dadurch benachteiligt werde. In seiner Rede zwischen Vorspeise und Hauptgang räumt er ein, dass dieser Samstag für ihn einzigartig sei. Er könne gleicht drei Jubiläen feiern. Am Morgen zuerst das 20-Jahr-Bestehen eines berühmten Waadtländer AOP-Käses, den Vacherin Mont d’Or im Vallée de Joux, am Nachmittag das 175-Jahr-Jubiläum einer Studentenverbindung in Lausanne und jetzt das 325-Jahr-Jubiläum des ältesten Gewerbevereins der Schweiz in Rorschach.

Bundesrat Guy Parmelin begrüsst mit Ex-Stadtpräsident Thomas Müller einen alten Bekannten aus dessen Zeit als SVP-Nationalrat. Bild: Arthur Gamsa

Er freue sich sehr, zu diesem ehrwürdigen Anlass die Grüsse des Bundesrates überbringen zu dürfen. «In aller Bescheidenheit soll ich sie daran erinnern», so Parmelin, «dass der Bundesrat noch nicht so alt ist – es gibt ihn erst seit 175 Jahren. Sie sind also älter als er. Ich möchte Sie deshalb nicht grad als Dinosaurier der Schweizer Wirtschaft bezeichnen. Und wenn, dann nur äusserst liebevoll.»

Bundesräte sind moderne Blitzableiter

Rorschach habe schon immer eine intensive wirtschaftliche Aktivität gehabt. Dies habe die Stadt vor allem der Schifffahrt der Fischerei oder dem Getreidehandel zu verdanken. So sei es 1698 nichts anderes als logisch gewesen, dass findige Köpfe den Gewerbeverband Rorschach gründeten.

Guy Parmelin erinnert zurück an die Gründungszeit, damals habe Zar Peter der Grosse über Russland geherrscht, Ludwig XIV über Frankreich und Rorschach sei ein kleines Dorf mit etwa 1000 Einwohnern gewesen. «Damals hätte ich mindestens eine Woche mit der Kutsche gebraucht, um hierher zu kommen. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich heute von Lausanne anders anreisen durfte».

1693, hätte er sich als Wirtschaftsminister mit einigen berühmten Handelsfamilien unterhalten können — den «von Bayer», «Hoffmann», oder «von Albertis» — aber niemand hätte dabei mit ihm über Kaufkraft,

Arbeitskräftemangel, zu wenig Strom oder den Beziehungen mit Brüssel gesprochen. Für ein Schmunzeln im Saal sorgt Parmelin, als er sagt, dass es in den schönen guten alten Zeiten noch keine Bundesräte gegeben habe, und schon gar keine Blitzableiter. Heute sei das oft das gleiche. «Glauben Sie mir, Bundesräte und Blitzableiter sind eine Erfindung der Neuzeit. Ebenso die industrielle Revolution, die mit all ihren Erfindungen die Gesellschaft völlig verändert hat.» Was wäre die Welt ohne die Erfindung des Webstuhles, des Staubsaugers, des Kühlschrankes oder der Waschmaschine.

Guy Parmelin outet sich als Zeitungsleser

Die Schweiz ist laut Guy Parmelin eine bemerkenswerte Handelsnation geblieben. Die internationale Verflechtung und der rege Handel mit dem Ausland seien immer noch wichtige Pfeiler der Schweizer Wirtschaft und somit auch des Schweizer Wohlstands. Angesichts der Nähe zu Deutschland und Österreich wüsste das Rorschacher Gewerbe, was dies heisse.



Der Wirtschaftsminister betont: «Ein zentraler Pfeiler sind die KMUs. Über 99 Prozent aller Unternehmen in der Schweiz sind KMUs. Und damit sind auch sie gemeint. Der Schweizer Wirtschaft geht es immer noch gut. Sie geniesst grosses internationales Vertrauen und ist ein

geschätzter und glaubwürdiger Partner – auch dank Ihnen. Obschon wir in den Zeitungen manchmal etwas anderes lesen. Und damit ist auch bestätigt, dass ich als Bundesrat und auch in meinem hohen Alter noch jeden Tag die Zeitung lese.»

Zu Beginn des Gewerbe Region Rorschach seien neue Berufe geschaffen worden wie Hosen- und Strumpflismer, Perückenmacher, Buchbinder, Uhrmacher und Orgelbauer. Wenn er heute das Mitgliederverzeichnis anschaue, finde er diese Branchen nicht mehr, dafür aber andere wie Fitnessstudios, Onlinemarketing oder gar einer Beach-Event GmbH. Er habe daher volles Vertrauen in den Verein. «Sie haben die Fähigkeit, sich zu erneuern und anzupassen. So bleiben sie nah an den Bedürfnissen der Wirtschaft und können diese problemlos erfüllen. Bleiben Sie auch in Zukunft so innovativ, wie sie in der Vergangenheit waren.»

Bundesrat Guy Parmelin bei seiner Ansprache anlässlich des 325-Jahr-Jubiläums vom Gewerbe Region Rorschach Bild: rtl

Als Bundesrat wolle er moderne Entwicklungen fördern. Dies sei eine Rolle, die ihm gefalle und die er gerne ausübe. Wie gut, dies werde man in seiner Rede hören, die er gerne anlässlich des 350-jährigen Jubiläums in 25 Jahren halten werde. Mit dem Wunsch, mit Schwung und Gelassenheit an bevorstehende Aufgaben heranzugehen, beendet Guy Parmelin seine Ausführungen. Der lange anhaltende, stehende Applaus bestätigt wohl, dass er mit seinem aufmunternden Worten den richtigen Ton getroffen hat.