Dreijähriger Thurgauer Knabe in Tor eingeklemmt und verstorben

In Oberneunforn im Kanton Thurgau kam es am Freitag zu einem Unfall, bei dem ein dreijähriges Kind starb. Der Bub wurde in einem Tor eingeklemmt.