Kommentar Millionen-Kredit für Neugestaltung des St.Galler Marktplatzes: Die dritte Vorlage hat gute Chancen Daniel Wirth

Aller guten Dinge sind drei. Dass erhoffen sich der Stadtrat und die Stadtplanung für den Marktplatz und den Bohl. Denn zwei Mal schon haben die Stimmberechtigten einen Kredit für ein konkretes Projekt an der Urne bachab geschickt. Im dritten Anlauf wählte die Stadtregierung ein neues, anderes Verfahren.

Sie setzte auf Partizipation. Sie liess alle interessierten Beteiligten in Marktplatz-Foren abholen, die sie klugerweise von einem erfahrenen externen Fachmann begleiten liess. Meinungen flossen so ein, Anliegen wurden berücksichtigt – wohlwollend und ernsthaft, wie Teilnehmer erzählen und die konstruktive Stimmung an drei den Marktplatz-Foren loben.

Das schuf Vertrauen bei Anwohnern, Detaillisten, Gastronomen und bei den Markthändlern. Jetzt braucht der Stadtrat aber auch noch das Vertrauen der Stimmberechtigten der Stadt. Denn sie entscheiden darüber, ob die Planer 27,7 Millionen Franken für die erst als Idee skizzierte Neugestaltung von Marktplatz und Bohl einsetzen und die Innenstadt aufwerten dürfen.

Dieses Vertrauen muss nicht allein die Direktion Planung und Bau gewinnen. Es braucht dafür den Einsatz des gesamten Stadtrates. Im Stadtparlament wird die Vorlage aller Voraussicht nach schlank durchgehen.

Im Moment ist keine Opposition da. Es zweifelt auch niemand daran, dass es Zeit ist für eine Neugestaltung. Die Bevölkerung hätte es verdient. Setzt der Stadtrat seine Vertrauensbildung an der Basis fort, hat die dritte Marktplatz-Vorlage sehr gute Chancen.