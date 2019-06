262 Maturandinnen und Maturanden feiern in St.Gallen ihren Abschluss 262 Schülerinnen und Schüler der Kanti am Burggraben haben die Prüfungen bestanden. An der Maturafeier war Hanspeter Trütsch Festredner. Der Politjournalist sprach über Verantwortung – aber nicht nur Marlen Hämmerli

Die Maturandinnen und Maturanden zogen als letzte in die Kirche Linsebühl ein. (Bild: Urs Bucher)

Die Schulzeit der Maturandinnen und Maturanden ist abgelaufen. Nur noch einige Tage besuchen sie die Kantonsschule am Burggraben, bevor sie weiterziehen. Doch nun wird erst einmal gefeiert. So etwa an der Maturafeier des Wirtschaftsgymnasiums: Junge Frauen und Männer in eleganten Kleidern und Anzügen stehen vor der Kirche Linsebühl, flankiert von Familie und Freunden. Eine Gruppe posiert neben dem Eingang für ein Foto.



Dann füllt sich die Kirche. Am Ende werden alle Kirchenbänke besetzt sein, ebenso die zusätzlichen Stühle daneben und die Sitzplätze auf der Empore. Dreimal war die Linsebühl-Kirche vergangene Woche so voll. Die Kantonsschule am Burggraben hat die Maturafeier der 262 Schülerinnen und Schüler wie üblich auf drei Gruppen aufgeteilt.

«Wie Rocky das Ziel nicht aus den Augen verloren»

Nur die vordersten Plätze blieben noch frei. Erst zur Fanfare des Wirtschaftsgymnasiums zogen die Maturanden ein. Ringsum wurden Handys gezückt und wurde fotografiert, während die KBO Concert Band spielte «Gonna Fly Now». Daran knüpfte Prorektor Stefan Strasser in seiner Begrüssung an: «Der Sound passt. Wie Rocky Balboa haben Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen verloren.» In den vergangenen vier Jahren hätten die Maturanden einen grossen Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht.

«Letztlich geht es darum, einen Platz zu finden in dieser Welt.»

Dem folgte ein nachdenklich klingendes Stück aus «Les Misérables», bevor Hanspeter Trütsch ans Rednerpult trat. Ganz konnte es der ehemalige Bundeshausredaktor des Schweizer Fernsehens nicht lassen, kurz kam er auf die Medienkrise zu sprechen. Diese sei eine Herausforderung für die Demokratie.» Doch er sei nicht hier, um über das zu reden, rief sich Trütsch selbst zur Ordnung. «Heute stehen Sie im Zentrum meiner Rede.»

Mit seinen Fähigkeiten der Gesellschaft dienen

In seiner Ansprache formulierte Hanspeter Trütsch einige Gedanken zum Thema Verantwortung: «Bildung darf nie Selbstzweck sein. Man lernt etwas, damit man mit seinen Fähigkeiten der Gesellschaft dienen kann.» So greife auch die Diskussion um die unterschiedliche Maturaquote in den Kantonen zu kurz. Die Frage sei doch: «Wie richten wir unser Bildungssystem für die Zukunft aus?»

Der Stadtsanktgaller erinnerte sich daran, wie er früher in Bibliotheken und Archiven recherchierte. Der Geruch der Kantonsbibliothek Vadiana sei ihm geblieben. «Die digitale Gesellschaft hat auch Nachteile. Provokativ formuliert: Google macht denkfaul.» Die Digitalisierung solle uns dienen und nicht umgekehrt.

Hanspeter Trütsch, ehemaliger Bundeshausredaktor des Schweizer Fernsehen, sprach an der Maturafeier über Verantwortung. (Bild: Ralph Ribi)

Junge sollen ihre Zukunft in die eigene Hand nehmen

Trütsch rief die Jungen auf, nicht zu verwalten, sondern zu gestalten. «Werden Sie aktiv, auch proaktiv. Geben Sie sich nicht mit dem Mittelmass zu frieden.» Die derzeit aktive Generation denke nicht an die Zukunft, sie wolle ihren Besitzstand wahren. «Gehen Sie wählen. Lassen Sie sich aufstellen und wählen. Überlassen Sie nicht der Generation in Bern Ihre Zukunft.»

Unter Applaus endete Hanspeter Trütsch. Nach einem weiteren Musikstück wurden die Maturanden Klassenweise aufgerufen , um Maturitätsausweis und Jahrbuch in Empfang zu nehmen. Feierlich rief Prorektor Strasser Namen um Namen auf, bis er plötzlich sagte: «Jetzt hab ich einen Seich gemacht.» Offenbar hatte Strasser nicht einen sondern gar zwei Schüler vergessen aufzurufen.

Doch die Verwirrung war rasch geklärt und bald hatten alle ihre Maturitätsausweise und ein Jahrbuch erhalten. Einige Schülerinnen und Schüler wurden zusätzlich ausgezeichnet für herausragende Notenleistungen. Auch freiwillige Einsätze für die Gemeinschaft wurden belohnt. «Es ist wichtig, dass Schüler und Lehrer mehr machen, als dass sie müssen. Weil davon lebt Schule», sagte Strasser.