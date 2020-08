Kein St.Galler Fest: Dafür jodeln 25 Sängerinnen und Sänger am Samstag in den Gassen der Innenstadt Trotz abgesagtem St.Galler Fest bringt das Jodelchörli St.Gallen Ost am Samstag Musik ins Stadtzentrum.

Das Jodelchörli St.Gallen Ost holt nach langer Pause die Trachten aus dem Schrank. Bild: PD

Keine Auftritte, keine Konzerte und kein klatschendes Publikum: Die Terminkalender von Gesangsformationen sind derzeit ausgedünnt. Aufgrund der Coronapandemie sind weiterhin zahlreiche Konzerte bis Ende September abgesagt worden.

Das Jodelchörli St.Gallen Ost macht aus der Not eine Tugend und dreht den Spiess um. Chorpräsident Felix Merz sagt:

«Wenn Interessierte und unsere Fans nicht zu uns kommen können, dann kommen wir eben zu ihnen.»

Deshalb will der Chor am Samstag in den Gassen der Stadt St.Gallen mehrere Platzkonzerte geben. Der Termin sei bewusst gewählt, sagt Merz. Denn dieses Wochenende wäre das St.Galler Stadtfest über die Bühne gegangen. «So gibt es wenigstens für ein paar Stunden Musik in der Innenstadt.»

Seit Mitte Juni wird geprobt

Die 25 Sängerinnen und Sänger werden zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr an mehreren Orten im Stadtzentrum einen Auszug aus ihrem Repertoire zum Besten geben. Dabei werden die Schutzvorgaben des Eidgenössischen Jodlerverbandes mit genügend Abstand innerhalb des Chors sowie zum Publikum eingehalten.

Gesanglich hält sich das Jodelchörli St.Gallen Ost seit Monaten fit, Mitte Juni wurde der ordentliche Probebetrieb wieder aufgenommen. Chorpräsident Merz sagt:

«Es ist die ideale Gelegenheit, die Trachten nach langer Zeit aus dem Schrank zu holen und unser Hobby in der Stadt zu präsentieren.»

Hinweis: Die Platzkonzerte finden am Samstag nur bei trockener Witterung statt und zwar wie folgt:

10.30– 11 Uhr: Acrevis Bank

11–11.30 Uhr: Bärenplatz

11.45–12.15 Uhr: Gallusplatz

13.15–13.30 Uhr: Neugasse Brunnen

13.30–14 Uhr: Bohl/Coop City.



Weitere Information unter: www.jodelchoerli.ch