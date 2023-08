Halbfinal Über 200 Fans feiern St.Galler Cup-Finaleinzug im Waaghaus: «Was soll man da noch sagen? Einfach nur geil!» Am Donnerstag wurde das Cup-Halbfinal des FC St.Gallen im Waaghaus als Public Viewing gezeigt. Auch einige bekannte Gesichter waren zu Gast.

Das langersehnte 1:0 wird von den Fans im Waaghaus frenetisch bejubelt. Bild: Raphael Rohner

Schon eine Stunde vor Anpfiff sind die meisten Sitzplätze im Waaghaus am Marktplatz Bohl besetzt. Um 19 Uhr ist Anpfiff für das Cup-Halbfinal gegen Yverdon. Viele wussten gar nicht, dass ein Public Viewing stattfindet, der Securitas vor dem Eingang weist sie darauf hin. «Geil!», sagt der eine, und verschwindet im Innern des Waaghauses.

Auch lokale Bekanntheiten haben sich an diesem Donnerstagabend an den Marktplatz verirrt, so beispielsweise GLP-Kantonsrat Andrin Monstein oder Lokalmusiker Jack Stoiker. Monstein sagt:

«Ich tippe auf ein 3:0. Verlieren dürfen sie nicht, da wäre ich enttäuscht.»

Stoiker geht noch weiter und tippt auf ein 4:1. «Doppelpack Duah, Guillemenot macht eins, und das vierte macht Maglica per Kopf», sagt Stoiker. Beide zeigen Farbe und sind in FCSG-Trikots vor Ort.

Die Fans trauern einer vergebenen Chance der St.Galler nach. Bild: Raphael Rohner

Über 200 Besucher am Public Viewing

Das Waaghaus hat sich nun gut gefüllt. Zwar ist die Einschätzung eines Jungen etwas hochgegriffen:

«Mami, do hets sicher 300 Lüt drin!»

Aber etwas mehr als 200 Leute sind es schon. Als die St.Galler Mannschaft um kurz vor 19 Uhr einläuft, gibt es ersten Applaus. Bei Anpfiff um 19 Uhr schallen «Hopp Sanggalle!»-Rufe durchs Waaghaus. Neben der Bar ist ein Dezibelmesser aufgestellt. Er zeigt rund 90 Dezibel an. Jede Aktion wird frenetisch bejubelt.

«Schüüss!»-Rufe in der fünften Minute, als Julian von Moos die erste grössere Chance für den FC St.Gallen hat. Noch lauter wird es dann in der 17. Minute, als Jérémy Guillemenot alleine vor Yverdon-Torhüter Kevin Martin auftaucht. «Uiiiii!» Die Aktion war nichts, aber der Dezibelmesser schnellt erstmals auf über 100 Dezibel. Es ist etwas los im Waaghaus. Schon zwei Minuten später wird es erneut laut: «Neeei!»-Rufe hallen durch das Waaghaus. Ein vielversprechender Angriff verpufft. Nach 20 Minuten wird die Menge erstmals etwas unruhig. Noch immer steht es 0:0. Die St.Galler sind bemüht, bringen aber noch nicht viel zu Stande. Zwar gibt es noch vereinzelte «Hopp Sanggalle!»-Rufe.

Vermehrt hört man nun aber auch frustrierte Zwischenrufe wie «Wa isch da?!» oder «So en Seich spieleds zeme.»

Auch Trainer Peter Zeidler wird nach einer knappen halben Stunde gezeigt, wie er unruhig an der Aussenlinie entlang wuselt.

Dann die 35. Minute: Der Lärmpegel ist auf 105 Dezibel! Was ist passiert? Die Fans fordern einen Elfmeter, doch ein Yverdon-Spieler kann den Ball in letzter Sekunde fair aus dem Strafraum grätschen. Noch lauter wird es kurz vor der Halbzeit in der 44. Minute. 111 Dezibel. Rekord! Stürmer Kwadwo Duah alleine vor Yverdon-Torhüter Martin. Dieser hält bravourös. Duah muss sich noch sputen, dass der Doppelpack-Tipp von Jack Stoiker Tatsache wird. Darauf angesprochen sagt er in der Halbzeitpause: «Chunt no, chunt no.» Andere sind weniger optimistisch. «Bullshit bis jetzt», sagt ein Fan, der aus dem Waaghaus tritt und sich eine Zigarette anzündet.

Noch sind aber 45 Minuten zu Spielen. Und die meisten Fans glauben noch daran: «Ooh Sanggalle olé!» hört man kurz vor Wiederanpfiff. Und die Fans werden in der 55. Minute endlich erlöst. Guillemenot stochert den Ball zum 1:0 ins Netz. Der Pegel-Messer zeigt 117 Dezibel, das Waaghaus bebt, die Fans liegen sich in den Armen, der Finaleinzug ist greifbar. Und er wird in der 60. Minute noch greifbarer: Jordi Quintilla verwandelt einen Freistoss wunderschön, sein erstes Tor seit seiner Rückkehr zum FC St.Gallen.

Überglückliche FCSG-Fans feiern Finaleinzug

Fortan verwalten die Espen den Vorsprung, Yverdon hat sogar die ein oder andere Chance. Duah macht seinen, von Stoiker prophezeiten Doppelpack definitiv nicht mehr. Er wird in der 76. Minute für Fabian Schubert ausgewechselt. Kurz hallen «Schubi!»-Rufe durch das Waaghaus. Und in den letzten Minuten, als klar ist, dass der FC St.Gallen gewinnen wird:

«Finale! Ooh!» und «Wer nöd gumpet, isch kein Sanggaller.»

Und dann ist der Finaleinzug um kurz vor 21 Uhr Tatsache. Der FC St.Gallen gewinnt mit 2:0 in Yverdon. Die Fans johlen, liegen sich in den Armen und klatschen sich gegenseitig ab.

Der St.Galler Musiker Jack Stoiker lässt sich mit einem Fan ablichten. Bild: Raphael Rohner

Auch Jack Stoiker verlässt nun das Waaghaus, mit einem Lachen im Gesicht. «Es war unglaublich zäch, aber schlussendlich unglaublich verdient», sagt er. Und auch Andrin Monstein ist überglücklich. «Was soll man da noch sagen? Einfach nur geil! Das erste Cupfinal seit 24 Jahren, das von letztem Jahr zählt nicht», sagt er und spielt damit auf die bittere Final- Niederlage gegen Luzern vom Mai 2021 an.

Doch diese Niederlage ist heute vergessen. Monstein zieht Arm in Arm mit einem Kollegen von dannen. So wie die meisten Besuchenden. Abpfiff im Waaghaus. Nächster Halt: Finale im Wankdorf in Bern am 15. Mai. Dieses Mal gegen Lugano.