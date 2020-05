140-jähriges Wohnhaus in Mörschwil kann (noch) nicht abgebrochen werden: Drei Einsprecher wehren sich +++ Dafür wird an anderen Orten gebaut Im Mörschwiler Dorfkern gibt es derzeit mehrere Baustellen. Die Arbeiten beim «Freihof» kommen voran und Fügers renovieren den «Ochsen». Stillstand hingegen ist nun erst einmal bei Familie Popp angesagt, die ihr Haus an der St.Gallerstrasse durch einen Neubau ersetzen will.

Die Visiere rund um das Haus an der St.Gallerstrasse 5 bleiben vorerst stehen. Im Hintergrund das Restaurant Ochsen, eingepackt in einem Baugerüst, und der «Freihof», der seit März 2019 saniert wird. Michel Canonica

Wer derzeit durch Mörschwils Dorfkern fährt oder geht, dem fällt auf: Hier ist einiges in Bewegung. Zum einen wird der «Freihof» saniert. Der gegenüberliegende «Ochsen» steht in einem Baugerüst. Nur wenige Meter entfernt wird das Haus der Familie Popp an der St.Gallerstrasse 5 von mehreren Visieren umringt, die in den Himmel ragen.

Hans und Priska Popps Wunsch dürfte gewesen sein, dass diese Visiere so rasch wie möglich wieder verschwinden. Die beiden wollen ihr über 140-jähriges Wohnhaus und den Geräteschopf abreissen lassen.

Daraus wird so schnell aber nichts. Das Abbruch- und Baugesuch lag vom 17. bis 30. April auf. Gegen dieses sind drei Einsprachen eingegangen, wie Hans Popp und die Gemeinde bestätigen. Zwei Einsprecher haben zudem eine Fristverlängerung erwirkt.

Die Visiere dürfen erst entfernt werden, wenn das Baugesuch rechtskräftig ist. Michel Canonica

Eigentümer wollen Ruhe bewahren

Hauseigentümer Hans Popp Ralph Ribi

Das Paar hatte vor ein paar Monaten alle 26 einspracheberechtigten Nachbarn eingeladen und über das Bauprojekt informiert. Das scheint nun nicht alle von einer Einsprache abgehalten zu haben.

Er und seine Frau wollen im Moment keine Stellungnahme abgeben und «Ruhe bewahren», sagt Hans Popp auf Anfrage. Man wolle erst die Beweggründe für die Einsprachen kennen.

Dass die Popps ihr Haus abreissen wollen, hat mehrere Gründe. Es weise gravierende Mängeln auf. Unter anderem seien die Böden schief und der Bau stehe auf sandigem Boden. «Unser Haus ist am Ende, auch energietechnisch», sagte Hans Popp im Dezember dieser Zeitung.

Auch der Geräteschopf soll einem Neubau weichen. Ralph Ribi

Die Familie will stattdessen ein dreistöckiges Mehrgenerationenhaus mit Tiefgarage und fünf Wohnungen bauen. Dazu muss sie sich aber an zahlreiche Auflagen halten. Das 1874 erbaute Haus mit den blauen Fensterläden befindet sich im innersten Kreis des geschützten Ortsbildes von kantonaler Bedeutung. Ein Ersatzbau ist gemäss der Denkmalpflege nur möglich, wenn er sich harmonisch ins Ortsbild fügt. Erlaubt ist beispielsweise nur ein Giebeldach.

Fussgänger können künftig durch den «Freihof» hindurch

Während die Popps nun erst einmal abwarten müssen, wird wenige Meter entfernt schon seit vielen Monaten gebaut. Seit über einem Jahr dauern die Sanierungsarbeiten beim 200 Jahre alten «Freihof» an. Es entstehen Wohnungen und Gewerberäume. Kostenpunkt: 2,5 Millionen Franken.

Seit einiger Zeit sind die Arbeiten auch von aussen deutlich erkennbar. In der Hausecke, die direkt an die Strasse grenzt, entsteht derzeit ein Fussgängerdurchgang:

Hier können Spaziergänger künftig hindurchgehen. Diese Stelle war bislang für Fussgänger gefährlich. Michel Canonica

Fertig ist dieser aber noch nicht. Es fehle noch die innere Fassade und der Bodenbelag, sagt Bauleiter Benno Bissegger auf Anfrage.

Freihof-Bauleiter Benno Bissegger Lisa Jenny

Momentan seien zudem die Schreiner und Maler in den Wohnungen an ihrer Arbeit. Als nächstes würden die Küchen montiert. Der «Freihof »soll im Spätsommer bezugsbereit sein. Man sei auf Kurs, so Bissegger. Was aber in diesen Zeiten noch nichts heissen wolle.

«Lieferengpässe können auch diese Baustelle noch treffen. Wir sind aber zuversichtlich.»

Fünf Wohnungen und drei Gewerberäume

Vermietet werden per 1. August drei Gewerberäume (10, 45 und 22 Quadratmeter) im Erdgeschoss. Im ersten und zweiten Obergeschoss gibt es ein Loft (78 Quadratmeter), eine 2,5-Zimmer-Maisonette-Wohnung (46), eine 5-Zimmer-Wohnung (111) sowie eine 4-Zimmer-Wohnung (111).

Zudem wird eine 3-Zimmer-Dachwohnung mit Loggia (70) vermietet. Der Mietzins bewegt sich zwischen 1100 und 2150 Franken.

Für die Vermietung ist das St.Galler Immobilienunternehmen Delucaimmo zuständig. Die Erstvermietung sei Anfang Monat gut angelaufen, sagt Geschäftsinhaberin Theres De Luca. Die Wohnungen sowie die Gewerberäume seien auf reges Interesse gestossen. De Luca:

«Es gingen bereits beim ersten Besichtigungstermin vom 1. Mai Anmeldungen ein.»

Die Anmeldungen würden in der zweiten Maihälfte im Gemeinderat besprochen. Dann werde entschieden, wem die Objekte zugesprochen werden.

Am Besichtigungstag am 1. Mai war ursprünglich auch ein Tag der offenen Türe geplant. Dieser musste wegen des Coronavirus abgesagt werden. Da die Wohnungen voraussichtlich ab August vermietet seien, werde er nicht mehr nachgeholt, sagt Gemeinderatsschreiber Bruno Stieger.

Neuer Anstrich für Traditionslokal

Nicht nur beim «Freihof» wird fleissig gearbeitet. Auch beim Haus gegenüber sind Arbeiter am Werk. Das Restaurant Ochsen ist derzeit eingepackt in ein Gerüst. Von den roten Fensterläden und der hellgrauen Fassade ist nichts zu sehen.

Letztere ist der Grund für die Arbeiten, sagt Fabian Füger, der mit seinem Bruder Raphael die Bäckerei Füger in der sechsten Generation führt. Die Fassade wird neu gestrichen und einige Reparaturarbeiten stehen an.

Die Fassade des Restaurants Ochsen wird renoviert. Rechts der Freihof. Michel Canonica

Bei einem so alten Haus sei es wichtig, die Fassade regelmässig - etwa alle zehn Jahre - zu erneuern, sagt Füger. Das Traditionsrestaurant am Kirchplatz ist bereits über 200 Jahre alt.