1,4 Millionen im Plus - Rechnung der Stadt Gossau schliesst besser ab als budgetiert Die Rechnung der Stadt Gossau schliesst mit einem betrieblichen Gewinn von 1,4 Millionen Franken ab. Buchgewinne und Pflichtauflösung von Reserven führen zu einem positiven Gesamtergebnis von 10,8 Mio. Franken; budgetiert war ein Plus von knapp einer Million Franken.

Die Rechnung 2018 von Gossau ist fast 7 Millionen Franken besser als budgetiert.

Der Ertragsüberschuss von 1,4 Millionen Franken in der Betriebsrechnung der Stadt Gossau ist rund 6,8 Millionen besser als budgetiert. Es ist gleichzeitig aber nur rund die Hälfte des Vorjahresergebnisses. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Weniger Aufwand, mehr Steuereingänge

Zum besseren Resultat geführt hat einerseits, dass der Aufwand um fast vier Millionen unter dem Budget geblieben ist. Allerdings seien dadurch auch weniger Beiträge von Bund und Kanton für verschiedene Aufgaben eingegangen, heisst es. Ebenfalls tragen die Steuereinnahmen zur Besserstellung bei. Der Eingang der Einkommens- und Vermögenssteuern für das Steuerjahr 18 liegt um rund fünf Millionen über dem Budget und um 2,6 Millionen Franken über dem Vorjahresergebnis. Auch übertreffen die Nachzahlungen für Vorjahre (plus 2,5 Mio. Franken), die Grundstückgewinnsteuern (plus 730‘000 Franken) und die Quellensteuern (plus 430‘000 Franken) die Erwartungen.

Stadtwerke mit tieferem Plus

Von den geplanten 15,7 Mio. Franken städtischen Investitionen wurden 12,1 Mio. Franken tatsächlich umgesetzt. Damit liegt man im Schnitt der vergangenen Jahre.

Bei den Stadtwerken war für 2018 ein ausgeglichenes Betriebsergebnis budgetiert, die Rechnung schliesst mit einem Ertragsplus von gut 540‘000 Franken ab. Das Finanzergebnis liegt mit einem Minus von rund 223‘000 Franken leicht unter dem Budget. Beim Gesamtergebnis resultiert ein Plus von gut 320‘000 Franken; budgetiert war ein Plus von 1,3 Mio. Franken.

Aus dem verfügbaren Rechnungsüberschuss 2018 von gut 10 Millionen Franken sollen 4 Millionen Franken in die Reserve für das neue Hallenbad und 1,3 Mio. Franken in die Reserve "Haus der Kultur“ eingelegt werden. Die verbleibenden knapp 4,8 Mio. Franken sollen der Ausgleichsreserve für künftige Rechnungsdefizite zugeführt werden. (pd)