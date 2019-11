120000 Franken für St.Galler Kulturschaffende: Norbert Möslang erhält den Anerkennungspreis Die Stadt hat Kulturschaffende ausgezeichnet. Norbert Möslang hat den Anerkennungspreis erhalten. Christoph Renn

Stadtpräsident Thomas Scheitlin gratuliert Musiker Thomas Kesseli zum Erhalt des städtischen Förderpreises. (Bild: Ralph Ribi)

In seiner Begrüssung zur Kulturauszeichnung im Palace liess es sich Stadtpräsident Thomas Scheitlin nicht nehmen, nochmals auf die geplanten Änderungen im Kulturkonzept einzugehen: Für die Förderung des aktuellen Kunstschaffens will der Stadtrat in Zukunft jährlich 50000 Franken mehr zur Verfügung stellen. Das Budget für Werkbeiträge wird zudem um ein Viertel auf 80000 Franken erhöht. Gemäss Scheitlin werden neu jährlich acht Werkbeiträge à 10000 Franken ausgesprochen, zwei mehr als bisher. An diesem Montagabend hat der Stadtpräsident aber wie bisher einen Anerkennungs-, vier Förderpreise und sechs Werkbeiträge im Wert von insgesamt 120 000 Franken verteilt.

Übergabe vom Kulturpreis der Stadt St. Gallen an Autor Tobias Bauer.

Der Anerkennungspreis und somit ein Beitrag von 20000 Franken gehen in diesem Jahr an Norbert Möslang. Der Künstler sorgte zuletzt vor allem mit seiner binären Uhr am Bahnhof St.Gallen für Schlagzeilen. Er ist aber nicht nur Künstler, sondern auch Komponist, Musiker und Geigenbauer. Die Stadt St.Gallen würdigt mit dem Anerkennungspreis für Norbert Möslang gemäss Urkundentext einen der wichtigsten Schweizer Protagonisten auf dem Feld der experimentellen, elektronischen Künste.

Geld für Autor, Musiker und ein Kulturprojekt

Fabienne Lussmann erhält einen Förderpreis.

Mit je 10000 Franken und einem Förderungspreis ehrt die Stadt Autor Tobias Bauer, Musiker Dominik Kesseli, Künstlerin Fabienne Lussmann und das Projekt Kulturkosmonauten. Tobias Bauer ist seit seiner zeitweiligen Erblindung vor knapp zehn Jahren als Literat tätig. Unter anderem hat er mit Karl Elser zwei Kriminalromane veröffentlicht. Dominik Kesseli, auch bekannt als Lord Kessel and the Drums im Duo mit Michael Gallusser, ist seit mehreren Jahren aktiv in der St.Galler Musikszene. Mit Jahrgang 1988 gehört Künstlerin Fabienne Lussmann zur jungen Künstlergeneration. Sie erzählt in ihren Bildern die in der Umgebung gefundene Stimmungen. Das Projekt Kulturkosmonauten ist ein mobiles, flexibles Format von partizipativen künstlerischen Workshops für Jugendliche der Stadt.

Werkbeiträge in der Höhe von 60000 Franken

Das Kollektiv Kulturkosmonauten.

Weiter hat Stadtpräsident Scheitlin sechs Werkbeiträge à je 10000 Franken vergeben. Diese gingen an die Künstlerinnen Tine Edel und Priska Rita Oeler. Zudem hat das St.Galler Kollektiv Gaffa, bestehend aus Dario Forlin, Wanja Harb, Linus Lutz und Lucian Kunz den Werkbeitrag erhalten. 10000 Franken gingen weiter an Musiker Charles Uzor und an die Tänzerin, Performerin und Choreografin Juliette Uzor. Die Band Vals erhielt ebenfalls einen Beitrag und umrahmte den Anlass im Palace musikalisch.