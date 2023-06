Einfache Anfrage Die Organisation und das Bier fürs Gossauer 1200-Jahr-Jubiläum kommen von auswärts: Daran stört sich die SVP Eine auswärtige Kommunikationsagentur richtet das Gossauer 1200-Jahr-Jubiläum aus. Noch dazu komme auch das Jubiläumsbier von auswärts, moniert die SVP-Fraktion. Nun will sie vom Stadtrat wissen: «Was läuft hier falsch?»

Am Schweizer Gesangsfestival 2022 in Gossau kam kein einheimisches Bier auf den Tisch: Wird das auch 2024 am Gossauer 1200-Jahr-Jubiläum der Fall sein? Bild: Michel Canonica (29.5.2022)

In Gossau ist ein Festjahr in Sicht: 2024 steht das 1200-Jahr-Jubiläum an. Der Stadtrat will das mit verschiedenen Anlässen und Projekten feiern. Das Stadtparlament hat dafür einen Kredit in der Höhe von 1,2 Millionen Franken genehmigt.

Da ein solches Jubiläum die personellen Ressourcen der Stadtverwaltung übersteigt, wurde die Eventagentur Star Productions aus Waldstatt im Kanton Appenzell Ausserrhoden an Bord geholt. Sie ist damit beauftragt, das Jubiläum und die zugehörigen Anlässe zu organisieren. Daran stört sich nun die SVP-Fraktion des Stadtparlaments. Sie hat eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Jubiläum 1200 Jahre Gossau – was läuft hier (falsch)?» eingereicht.

Wurden lokale Agenturen angefragt?

Die SVP-Fraktion will vom Stadtrat wissen, weshalb der Projektauftrag fürs Stadtjubiläum nicht an eine ortsansässige Agentur vergeben wurde. Schliesslich gebe es auf Gossauer Stadtgebiet einige Kommunikationsagenturen: «Wurden diese überhaupt angefragt?» Zudem will sie genauer wissen, was die beauftragte Agentur kostet und was ihre Aufgaben sind.

Die Waldstätter Kommunikationsagentur hat im vergangenen Jahr einen Ideenwettbewerb fürs Jubiläum durchgeführt, bei dem 60 Eingaben gemacht wurden. 600 Gossauerinnen und Gossauer haben abgestimmt, welche Projektideen umgesetzt werden sollen.

Lokale Brauereien nicht berücksichtigt

Gemäss SVP-Fraktion wurde aber nicht nur der Projektauftrag auswärts vergeben. Dem Vernehmen nach werde auch das Bier für die geplanten Jubiläumsanlässe von auswärts geliefert. Die beiden Gossauer Unternehmen – Stadtbühl Brauerei AG und Freihof AG Brauerei & Hofstube – kämen nicht zum Zug, schreibt die SVP. Die Fraktion will vom Stadtrat wissen, ob er davon Kenntnis habe, und falls ja, wie er den Entscheid rechtfertige. Das Thema kommt bekannt vor. Bereits am Gesangsfestival 2022 in Gossau wurde kein Ostschweizer Bier ausgeschenkt, sondern Bier des niederländischen Konzerns Heineken. Einheimische Brauereien zeigten sich damals enttäuscht.

Schliesslich erkundigt sich die SVP-Fraktion nach dem Stand der Vorbereitungen für die Feierlichkeiten. Sie stellt fest: Seit das Stadtparlament im Dezember den Jubiläumskredit genehmigt habe, sei es «sehr ruhig» geworden.