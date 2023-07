1200-Jahr-Jubiläum

Am 24. Oktober 824 überschrieb ein Heirih seinen Besitz in Cozesauva dem Kloster St. Gallen. So steht es in der ältesten bekannten schriftlichen Erwähnung von Gossau. Im Jahr 2024 jährt sich diese erste Erwähnung zum 1200. Mal. Der Stadtrat möchte deshalb, dass über das gesamte Jahr hinweg unterschiedliche Jubiläumsaktivitäten stattfinden. Dies sollen sowohl vergängliche Veranstaltungen als auch Projekte mit nachhaltigem Nutzen sein.